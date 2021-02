Rosalinda Cannavò non ha più dubbi. A poche ore dalla puntata che vedrà protagonista il sentimento sbocciato tra lei e Andrea Zenga, Rosalinda confessa di avere le idee ben chiare e di aver capito come dover affrontare la situazione. Nonostante la tensione sia palpabile l'ansia cresca man mano che la puntata si avvicina, l'attrice sembra aver trovato un po' di serenità tra le braccia di Andrea. "Ci sta che hai un po' d'ansia", la tranquillizza lui. "Ho ho molto chiare le mie idee e il modo in cui doverle affrontare", replica sicura Rosalinda. "Quello è l'importante, poi non è detto che devi per forza affrontarle qui".

Il quasi bacio tra Rosalinda Canavò e Andrea Zenga

Ormai la complicità tra Rosalinda e Andrea Zenga è palpabile. Durante la romantica serata di San Valentino, i due gieffini si sono lasciati andare ad un tenero momento di coccole sul letto della stanza arancione, non lontano dagli occhi indiscreti degli altri ragazzi. Il loro momento di intimità infatti è stato comicamente interrotto dal resto del gruppo che sul più bello è accorso per spiarli. "Questo è blocco 1", ha scherzato Stefania Orlando, considerando che l'indomani ci sarebbe stata la puntata. Tommaso si è messo persino a sgranocchiare un pacchetto di patatine davanti a loro, come a volersi godere lo "show".

Le lacrime di Rosalinda e i pensieri a Giuliano

Rosalinda alterna momenti di spensieratezza a tristezza e sensi di colpa. Più si lascia andare avvicinandosi a Zenga, più il suo pensiero va al fidanzato Giuliano, che al momento sembra aver deciso di sparire dalla circolazione. Nessuna notizia di una sua reazione, né dentro la casa, né via social dal momento che ha persino privatizzato il suo profilo Instagram. Tra uno sfogo e l'altro, Rosalinda ha confessato ai compagni che ormai non ci sono dubbi sul loro amore giunto al capolinea: "Non c'è più spazio per l'interpretazione. Non so se purtroppo o per fortuna. Non dipende da lui, tutto dipende da me. Alla base ci sono dei miei dubbi, che ora prendono consapevolezza". Rosalinda, dunque, sarebbe sempre più convinta della sua crisi con Giuliano: