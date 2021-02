La quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, "Vipera", cresce e sfiora i 6 milioni di spettatori netti e il 24% di share. La serie tv con Lino Guanciale e Antonio Milo, diretta da Alessandro D'Alatri e tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, conquista ancora il grande pubblico e batte il Grande Fratello Vip, che si ferma al 20.68% di share. È un successo acclarato. La serie tv proposta da Rai1 ha una grammatica completamente differente da titoli obiettivamente più semplici da digerire – come "Mina Settembre" o come "Lolita Lobosco", ciononostante episodio dopo episodio, la crescita organica del pubblico lascia immaginare che, per dirla con il René Ferretti di Boris, anche un'altra televisione è possibile. La prossima settimana, l'ultimo episodio dal titolo "In fondo al tuo cuore".

Ascolti tv 22 febbraio 2021

Nel dettaglio, la serie tv di Rai1 Il commissario Ricciardi con, tra gli altri, Enrico Ianniello e Maria Vera Ratti, ha conquistato 5.816.000 spettatori pari al 23.88% di share. Il secondo programma più visto è il Grande Fratello Vip 5 che ha raccolto 3.572.000 spettatori netti per il 20.68% di share su Canale 5. Il segmento finale, il Gf Vip Night della durata di dieci minuti, ha realizzato 1.766.000 spettatori netti per il 31.3% di share. Il terzo programma più seguito è stato il film The Transporter Legacy in onda su Italia1: 1.419.000 spettatori netti per il 5.7% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Sulle altre reti, Presa Diretta in onda su Rai3 è stato visto da 1.339.000 spettatori netti per il 5.32% di share. Quarta Repubblica su Rete 4 interessa 1.041.000 spettatori con il 5.44% di share. Il Tg2 Post, in onda su Rai2, è stato visto da 667.000 spettatori netti per il 2.46% di share. Speciale Atlantide, in onda su La7, è stato visto da 462.000 spettatori netti per l'1.77% di share. Hotel Rwanda, il film all'interno, è stato visto da 264.000 spettatori netti per l'1.75% di share.