La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 21 dicembre è stata ricca di sorprese. Il Natale è alle porte e i "vipponi" si sono lasciati andare ad un vero e proprio show natalizio, con tanto di ospiti. Dal duetto con Arisa e Alberto Urso, all'incontro di Tommaso con la sorella Gaia. E poi ancora Malgioglio che è rientrato in casa per chiudere i conti in sospeso, il feeling tra Giulia Salemi e Pierpaolo, le misteriose chat di Mario Ermito e Rosalinda e la sorpresa inaspettata di Rosalinda. Ecco i cinque momenti imperdibili della 28esima puntata del GFVip.

Tommaso incontra la sorella Gaia

Tommaso Zorzi ha avuto un vero e proprio "break down" nella casa del GFVip. Dopo l'ultima puntata, l'influencer si è detto molto stanco e provato, incapace di provare emozioni e decisamente intenzionato a lasciare la casa. Ci è voluta una lunga notte di riflessioni e i consigli delle persone più fidate della casa per convincerlo a restare. A mandare in crisi Tommaso era stata l'ormai discussa nomination a Stefania Orlando, che l'ha lasciato in un mare di sensi di colpa. Nel corso della 28esima puntata, Gaia Zorzi è entrata al GFVip per rassicurare Tommaso, che l'ha subito raggiunta in passerella. "Ho un debole per Stefania, lo devo ammettere! Ma devi rilassarti, non è una nomination il problema!".

Malgioglio riabbraccia Arisa e rivela una notizia bomba

Sorpresa per Cristiano Malgioglio nel corso della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 21 dicembre. Il cantautore è stato eliminato una settimana fa ma è tornato nella Casa per una sorpresa organizzata per lui dal conduttore Alfonso Signorini e dalla produzione del reality che ha cercato di fare in modo di regalare a Cristiano una festa di Natale in piena regola. Da anni Malgioglio non festeggia il Natale perché ancora addolorato dalla scomparsa della madre. A provare a regalargli un’emozione è stata Arisa, cantante, sua amica e vicina di casa di fronte alla quale il cantautore ha lanciato una notizia bomba: "Avrei dovuto fare Sanremo, mi aveva chiamato Amadeus, così sarei stato in gara con te. Ma gli ho detto ‘per favore, dai spazio a un giovane. Non ho bisogno di fare Sanremo'".

Il feeling tra Giulia Salemi e Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli al GFVip è in un turbine di emozioni. Il suo cuore sembra battere ancora per la sua ex fidanzata Ariadna Romero, mamma di suo figlio Leo, e da quando è entrata nella casa per incontrarlo non fa che pensare a lei: "L'ultima volta che ci ho riprovato con lei è stato subito dopo il lockdown, perché ero solo e ho riflettuto molto. Le ho detto tutto quello che provavo per lei, il sentimento non è mai morto, la amavo ancora. Gliel'ho detto con le lacrime agli occhi". Ma la ferita per l'amicizia con Elisabetta Gregoraci, mai sfociata in amore, è ancora aperta e ogni luogo nella casa lo riporta a lei con la mente. Nel frattempo, nella sua quotidianità c'è la nuova conoscenza di Giulia Salemi, con la quale sembra essersi creato un feeling molto speciale.

Rosalinda vuole sposare Giuliano Condorelli

In diretta, Rosalinda ha confermato il suo amore per Giuliano ma ha anche posto all'uomo una serie di condizioni: "Lo amo però qua dentro ho fatto un percorso personale che mi ha fatto maturare, crescere e prendere consapevolezza della persona che sono. Capire quanto sia importante difendere le mie idee. Il nostro rapporto è stato molto spesso basato sul fatto che sono stata molto debole, lui ha avuto molto potere perché gliel’ho concesso. È sempre stato la mia guida, gli ho affidato tutto, accantonando a volte quello che pensavo. Rivedere le foto insieme a lui mi ricorda anche dei periodo brutti passati e mi ricorda i miei limiti. Sto maturando una consapevolezza. Mi troverò di fronte a una persona che non si aspetta di trovarsi di fronte a una donna più determinata, pronta a difendere le sue idee. So che non se lo aspetta".

Spuntano le chat tra Rosalinda e Mario Ermito

Pare che Sonia Lorenzini e Mario Ermito si siano semplicemente scritti senza mai conoscersi di persona, ma che lei non abbia mai accettato l'invito di Mario, a Roma. La "frequentazione" virtuale risale alla scorsa estate, tra luglio e ottobre. Ma la notizia della ventottesima puntata del GF Vip è un'altra: l’intesa recente tra Mario Ermito e Rosalinda Cannavò. I due si conoscono da anni, hanno recitato insieme in alcune fiction per poi ritrovarsi nella Casa: "Ricordo di averla conosciuta facendo colazione insieme. Quando la vidi, è una bellissima ragazza, anche molto sensibile, mi mangiai le mani per non averle chiesto il numero. Ma non ci ho mai provato. Abbiamo una grandissima amicizia”, ha spiegato l’attore e Rosalinda ha aggiunto: “Questa estate ci siamo scritti perché io non stavo più con Giuliano, ci eravamo lasciati”.