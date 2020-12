Sorpresa per Cristiano Malgioglio nel corso della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 21 dicembre. Il cantautore è stato eliminato una settimana fa ma è tornato nella Casa per una sorpresa organizzata per lui dal conduttore Alfonso Signorini e dalla produzione del reality che ha cercato di fare in modo di regalare a Cristiano una festa di Natale in piena regola. Da anni Malgioglio non festeggia il Natale perché ancora addolorato dalla scomparsa della madre. A provare a regalargli un’emozione è stata Arisa, cantante, sua amica e vicina di casa.

L’arrivo di Arisa nella Casa

“Siamo vicini di casa. È una persona importante nella mia vita, la mia zietta di Porta Venezia”, ha spiegato Arisa sulla passerella della Casa poco prima di riabbracciare Malgioglio. Cristiano si è illuminato di fronte all’amica: “Che meraviglia vederti, sono felicissimo di questo regalo. Sai quanto ti amo. Sei un regalo enorme per me. Ti ho sempre detto che sei la voce più bella in assoluto che abbiamo in Italia. Queste feste, come sai, mi mettono una tristezza fortissima. Subito dopo la fine delle feste mi ricarico”. L’amicizia tra i due è sincera, lo conferma la cantante: “Sono contenta che tu mi abbia desiderata. Sono venuta a portarti il panettone. Sarebbe meglio mangiarlo insieme ma in questo momento tu sei a Roma e io a Milano. È sempre una gioia vederti in tv ma anche a Porta Venezia”. “Grazie per essere venuta per me stasera”, la ringrazia Cristiano.

Malgioglio mangia il panettone dopo 26 anni

L’ingresso di Arisa nella Casa e l’affetto dimostratogli dai suoi ex coinquilini hanno spinto Cristiano a prestarsi nuovamente allo spirito natalizio. Il cantautore, che non mangiava il panettone dalla scomparsa della madre, ha di nuovo assaggiato il tipico dolce natalizio dopo 26 anni. E gli ex concorrenti hanno voluto festeggiare con lui.