Tommaso Zorzi ha avuto un vero e proprio "break down" nella casa del GFVip. Dopo l'ultima puntata, l'influencer si è detto molto stanco e provato, incapace di provare emozioni e decisamente intenzionato a lasciare la casa. Ci è voluta una lunga notte di riflessioni e i consigli delle persone più fidate della casa per convincerlo a restare. A mandare in crisi Tommaso era stata l'ormai discussa nomination a Stefania Orlando, che l'ha lasciato in un mare di sensi di colpa.

Gaia Zorzi al GFVip per rassicurare Tommaso

La sorella di Tommaso, Gaia Zorzi, aveva commentato con frecciatine ironiche la sua scelta di nominare Stefania. "Sono sotto shock", aveva scritto su Twitter. Tommaso, quando li ha letti in puntata, si è subito sentito in colpa, pensando di aver deluso i suoi affetti fuori dalla casa. Ha persino iniziato ad interpretare i tweet del suo manager come messaggi in codice per spingerlo ad abbandonare il gioco. Nel corso della 28esima puntata, Gaia Zorzi è entrata al GFVip per rassicurare Tommaso, che l'ha subito raggiunta in passerella. "Ho un debole per Stefania, lo devo ammettere! Ma devi rilassarti, non è una nomination il problema!", lo rassicura. Non appena si sblocca il "freeze", Tommaso si emoziona: "Ho riflettuto molto sul nostro rapporto, sei una donna fantastica, anche se sei sempre stata la mia sorellina. Ti amo". Gaia è pazza di amore: "Mai farei il Grande Fratello, ma ti giuro che entrerei solo per stare con te perché mi manchi da impazzire".

Lo sfogo di Tommaso

"Per il mio benessere ho bisogno di staccare. Non voglio fare nessuna scena, ma sono arrivato al punto che non ho più energia", ha raccontato Tommaso ai compagni dopo la puntata , dicendo di averne parlato in confessionale e di aver già preparato le sue cose per uscire dalla casa. Stefania spiega all'amico di non avere nessun rancore per la nomination, che è ormai acqua passata. I compagni provano a farlo ragionare e non capiscono il motivo di questa decisione improvvisa: "Forse la sta usando come scusa per andare via…", ipotizza Pierpaolo. Ma Tommaso ha già fatto la valigia e si dice pronto ad andarsene:

Ho deciso, vado via. Sono stanco, scarico e demoralizzato. Ho svuotato tutto. Ho bisogno di tornare da mia madre e mia sorella. Non voglio rovinare il mio percorso, voglio lasciarlo pulito. Non voglio passare per il cattivo amico, ma non ho più quella voglia e quell'interesse per cercare di risolvere le situazioni qui dento e più vado avanti più sbaglio. E poi le parole del mio agente, ha parlato di "abbandono", lo vedo come un segnale.

La nomination di Tommaso a Stefania Orlando

“Alfonso, ti spiazzerò: nomino Stefania Orlando”, ha detto Tommaso una volta entrato in confessionale nella puntata in onda il 14 dicembre. “La nomino perché non mi è piaciuta una cosa che mi ha detto oggi. Ho difeso Samantha De Grenet e lei mi ha detto di fare attenzione perché anche i grandi amori possono finire. La nomino per questo”, ha spiegato Zorzi per giustificare la sua nomination. Stefania, dall’inizio del gioco, è la concorrente con la quale Tommaso ha stretto il rapporto più intimo dal momento in cui è entrato nella Casa. Il loro legame, almeno apparentemente, sembrava secondo solo a quello stretto con Francesco Oppini.