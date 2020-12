Pierpaolo Pretelli al GFVip è in un turbine di emozioni. Il suo cuore sembra battere ancora per la sua ex fidanzata Ariadna Romero, mamma di suo figlio Leo, e da quando è entrata nella casa per incontrarlo non fa che pensare a lei. Ma la ferita per l'amicizia con Elisabetta Gregoraci, mai sfociata in amore, è ancora aperta e ogni luogo nella casa lo riporta a lei con la mente. Nel frattempo, nella sua quotidianità c'è la nuova conoscenza di Giulia Salemi, con la quale sembra essersi creato un feeling molto speciale.

Pierpaolo Pretelli ripensa ad Ariadna Romero

Chiamato nella mistery room, Pierpaolo rivive l'incontro con la sua ex compagna Ariadna. I due hanno parlato per lo più di Leo, il figlio che condividono, e Pierpaolo si è mostrato molto emozionato. A scuoterlo però, non sembra essere stato solo il pensiero del suo piccolo, ma anche la nostalgia per la famiglia che avrebbe voluto tenere unita. Oggi Pierpaolo sente di provare ancora sentimenti importanti per lei. "Pensavo di aver superato questa fase. L'ultima volta che ci ho riprovato con lei è stato subito dopo il lockdown, perché ero solo e ho riflettuto molto. Le ho detto tutto quello che provavo per lei, il sentimento non è mai morto, la amavo ancora. Gliel'ho detto con le lacrime agli occhi", ha spiegato Pierpaolo. Il commento di Elisabetta Gregoraci: "Mi piacerebbe rivederli insieme".

Il gossip fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

A mettere confusione tra i sentimenti di Pierpaolo, ci si è messa la nuova frequentazione con Giulia Salemi nella casa. I due ragazzi sembrano avere molto in comune, capiscono i problemi dell'altro e si lasciano spesso andare a lunghe conversazioni private, anche isolandosi dal resto del gruppo. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, i due esperti di gossip della casa, vengono chiamati in confessionale da Signorini, per commentare a caldo la clip sul rapporto di Giulia e Pierpaolo. "Con Giulia Salemi è un copia e incolla", sentenzia la Orlando, riferendosi al flirt di Pretelli e la Gregoraci. I due concorrenti sono incaricati di "indagare" sul nuovo rapporto, per capire se è solo amicizia o qualcosa di più.

Lo sfogo di Giulia Salemi

Nei giorni precedenti alla puntata, la Salemi si è sfogata con i compagni del reality, lamentando di sentirsi bloccata nel suo rapporto con Pretelli dalle pressioni che vengono dall'esterno. Addirittura, Giulia si sente condizionata e angosciata come ai tempi del suo primo GF, quello della liason con Francesco Monte: "Sono combattuta perché non voglio farmi condizionare dall'esterno e vivermi i rapporti con la massima tranquillità, però non voglio essere io a subire le conseguenze dei loro rapporti, dei loro detti e non detti e dei loro fatti e non fatti (in riferimento a Pierpaolo ed Elisabetta, ndr). Non mi piace doverlo bloccare quando mi fa un abbraccio o una coccola perché sono condizionata. Mi sembra di rivivere il mio Grande Fratello di due anni fa, solo che quella era la MIA storia. Questa non è la mia storia".

L'appello dei fan dei Gregorelli

A mandare in crisi Giulia è stato anche un appello arrivato alle mura di Cinecittà. Una fan armata di megafono si è piazzata all’esterno della Casa per urlare qualcosa a Pierpaolo: “Pier, siamo in contatto con Eli. Ti aspetta veramente. Pier, Eli ti sta aspettando. Non rovinare tutto. Rispettala”. In realtà, la Gregoraci ha già chiarito più volte di non provare alcun sentimento oltre l'amicizia, ma tanto è bastato per sconvolgere ancora maggiormente la Salemi, che teme come il suo affetto verso Pierpaolo venga frainteso e travisato. Per lei il giovane è solo un amico e, soprattutto, non vuole essere una "seconda scelta": "Io sono entrata quando lui aveva un'altra situazione in ballo, è triste per me essere il ripiego di qualcuno".