Il tifo sfrenato nei confronti di alcuni dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip rischia di arrecare ai concorrenti più danni che benefici. È il caso di Pierpaolo Pretelli, finito in confusione per una serie di messaggi contrastanti ricevuti dall’esterno della Casa. Prima l’aereo mandato da un gruppo di fan il cui striscione lo avvisava che “Eli lo aspetta, la verità è fuori”, adesso una fan che, armata di megafono, ha fatto in modo di recapitargli un altro messaggio fuorviante.

Le fan tentano di frenare il flirt con Giulia Salemi

Pochi minuti fa, una fan armata di megafono si è piazzata all’esterno della Casa di Cinecittà per urlare qualcosa a Pierpaolo. “Pier, siamo in contatto con Eli. Ti aspetta veramente. Pier, Eli ti sta aspettando. Non rovinare tutto. Rispettala”: queste le parole urlate a Pierpaolo dall’esterno della Casa. Parole che possono mandare in confusione Pretelli, visto che la realtà è completamente diversa da quella che questo nutrito gruppo di fan particolarmente partecipe ha suggerito all’ex velino. Ma che potrebbero avere uno scopo: spingere Pierpaolo a non vivere il flirt nato con Giulia Salemi.

Elisabetta Gregoraci ha già smentito che aspetterà Pierpaolo

In più di un’occasione, pubblicamente, Elisabetta ha chiarito che il rapporto con Pierpaolo è destinato a restare solo amichevole. Lo ha fatto quando è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo e in diretta al Grande Fratello. “La vita reale è un’altra cosa”, ha detto Elisabetta, un modo per lasciare intendere di avere capito che, con ogni probabilità, il rapporto con Pierpaolo non ha alcuna chance di superare la prova della quotidianità. Al GF, faccia a faccia, gli ha perfino consigliato di andare avanti e di vivere liberamente i suoi rapporti nella Casa. Questa insistenza da parte di chi sostiene una coppia inesistente rischia solo di mandare in confusione Pretelli, spingendolo a credere a qualcosa che non esiste. E di spingerlo dritto tra le braccia di una nuova delusione.