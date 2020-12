in foto: Foto Endemol

Giulia Salemi sta vivendo un momento di crisi nella Casa del Grande Fratello Vip, a proposito del suo rapporto molto stretto con Pierpaolo Pretelli. Per la giovane influencer quella con il modello è una semplice amicizia, ma le pressioni dell'esterno (a partire dalle urla fuori Cinecittà dei fan che sostengono la storia tra lui ed Elisabetta Gregoraci) le creano molta inquietudine perché non si sente libera di vivere il loro legame e teme che la sua amicizia venga fraintesa e scambiata per qualcosa di più. Giulia si sente bloccata e teme di rivivere le tensioni e le paure del suo GF Vip precedente, quando fu protagonista di una liason molto chiacchierata con Francesco Monte.

Sono combattuta perché non voglio farmi condizionare dall'esterno e vivermi i rapporti con la massima tranquillità, però non voglio essere io a subire le conseguenze dei loro rapporti, dei loro detti e non detti e dei loro fatti e non fatti (in riferimento a Pierpaolo ed Elisabetta, ndr). Non mi piace doverlo bloccare quando mi fa un abbraccio o una coccola perché sono condizionata. Mi sembra di rivivere il mio Grande Fratello di due anni fa, solo che quella era la MIA storia. Questa non è la mia storia (video in basso).

L'angoscia di Giulia Salemi

È il discorso che la Salemi ha fatto ad Andrea Zelletta, Giacomo Urtis e Andrea Zenga. Poco dopo, è stata raggiunta nella stanza arancione da Stefania Orlando, cui Giulia ha ribadito il concetto: "Mi fa piacere che i fan fuori abbiano urlato dicano "Pierpaolo fa il bravo, che Elisabetta è gelosa", riferendosi a lui, visto che spesso si dà la colpa alla donna. Non ho voglia di essere in mezzo in un meccanismo in cui non c'entro nulla. Non voglio essere una pedina. Poi Giacomo mi dice che ci sono le telecamere e che allora non dovevo venire qui. Quindi uno qui deve snaturarsi perché ci sono le telecamere. Ho iniziato a rivivere uno stato d'animo che ho già vissuto, l'angoscia e l'inquietudine di non saper cosa fare. Onde evitare che la gente possa pensare male o di essere messa in mezzo tra clippettine e clippettucce, io sono drastica e adesso a Pierpaolo parlo un decimo di quello che facevo prima". La Orlando l'ha spinta a non preoccuparsi e a non farsi influenzare dai giudizi esterni.

La gente si può fare i film, è un problema loro. Tu vivi la tua amicizia, sii te stessa. La malizia è negli occhi di chi guarda.

Cosa prova Pierpaolo per Giulia

A quel punto, è entrato anche Tommazo Zorzi e lui e Stefania hanno insistito nel coinvolgere Pierpaolo nella conversazione. "Falò di confronto", ha ironizzato Tommaso facendo riferimento a Temptation Island. Sia Pierpaolo che Giulia sono apparsi molto imbarazzati, con lui che si è detto disposto ad essere meno affettuoso nei suoi confronti, per evitare malintesi: "Se la vivi così, io faccio 10 passi indietro. A me non crei nessun problema, io sono super tranquillo". Zorzi, Zelletta e la Orlando li ha messi definitivamente alle strette sui rispettivi e Pretelli ha ribadito di non provare nessuna attrazione di tipo sentimentale o fisica per Giulia.

Se mi piace Giulia? No. Per quello che intendi tu. Se mi fidanzerei con lei? Ad oggi no. C'è tanto feeling, siamo molto simili. Sto tergiversando? Io tergiverso sempre. Se ho fatto delle fantasie su di lei? No, ma se le avessi fatte non lo direi.

Cosa prova Giulia per Pierpaolo

Il discorso di Pierpaolo non ha del tutto convinto gli altri ragazzi, mentre Giulia è stata molto chiara: "I punti sono tre. Caratterialmente è una persona molto compatibile con me, da tanto tempo non trovavo una persona con cui posso parlare di tutto e non sentirmi giudicata. Però tutto questo lo sto vivendo da amica, e lo vivo in maniera serena, perché quando vivo i rapporti con secondi fini qualcosa si rovina sempre, così la vivo con spensieratezza. Soprattutto, il punto centrale è questo: io sono entrata quando lui aveva un'altra situazione in ballo, è triste per me essere il ripiego di qualcuno". Dunque, la Salemi non ha intenzione di essere "una seconda scelta". La scena è stata chiusa dall'ironia di Tommaso: "Ti faccio una domanda, rispondimi con sincerità: hai paura di affezionarti perché non vuoi rovinare l'amicizia o perché non hai in effetti un interesse nei suoi confronti? Ti forzi a non andare oltre o è una cosa spontanea?"; "Spontanea, non prendo neanche in considerazione di andare oltre"; "Allora ti faccio un'altra domanda: hai mai visto Pier in costume? Secondo me no". (video).