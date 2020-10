Lunedì 5 ottobre è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini in studio insieme agli opinionisti Pupo e Antonella Elia. È stata una puntata ricca di colpi di scena, ripercorriamo quanto accaduto con i 5 momenti imperdibili della serata.

Adua confessa la storia finta con Morra

La storia tra Massimiliano Morra e Adua del Vesco sbandierata nella casa del Grande Fratello Vip, si è scoperto essere una finzione. Nel corso della puntata, Massimiliano ha confessato che non ci sarebbe stata nessuna relazione, ma sarebbe stato organizzato tutto a tavolino. Adua lo ha confermato e non si è risparmiata attacchi verso l'attore: "Massimiliano è quello che mi ha usato più di tutti. La storia mia e di Massimiliano è stata tutta una favola. Ho detto una bugia nel dire che non avevo detto quello che si è letto e mi prendo la responsabilità".

Zorzi contro Adua: "Hai detto che Morra è gay"

C'è un altro fronte della questione tra Adua Del Vesco e Morra. Quello che coinvolge Tommaso Zorzi, convinto che l'attrice stia ancora mentendo sull'omosessualità di Massimiliano. L'influencer sostiene che Adua gli abbia confessato che Morra è gay in albergo, prima di iniziare il reality. Giudicando l'attrice per averlo rivelato ai quattro venti nella casa: "Io ‘ho detto in confessionale perché era già stato svelato. Non avrei motivo di mentire su una cosa del genere. È una forma di violenza, perché stai tirando fuori una cosa che è mia". E ha persino mostrato sul suo profilo Instagram le chat di quella fatidica sera.

La lettera di Flavio Briatore ad Elisabetta Gregoraci

Dopo il velenoso botta e risposta della settimana precedente, Flavio Briatore ha fatto un passo avanti nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Facendo recapitare alla sua ex moglie una lettera scritta di suo pugno, nella casa del GFVip. Elisabetta l'ha letta nel corso della puntata: "Alcune tue affermazioni inevitabilmente mi hanno fatto molto male, ma sarà opportuno parlarne in privato". La Gregoraci è apparsa contenta di questa sua inversione di rotta e un dolce pensiero è andato al figlio Nathan Falco: "Un bacio grande a lui ma uno immenso all'amore della mia vita, che è nostro figlio".

Francesco Oppini smentisce il flirt con Dayane

Il presunto flirt tra Francesco Oppini e Dayane Mello si è rivelato essere nient'altro che un'amicizia. Il conduttore ha smentito che con la modella brasiliana possa esserci qualcosa di più e, nel corso della puntata, ha ribadito il suo amore per la fidanzata Cristina. Durante la settimana Dayane si è confidata e ha raccontato che Francesco le ha lasciato un biglietto con scritto “ti voglio bene”. Oppini: “Il messaggio era un altro”. E ha fatto le sue scuse alla compagna per ogni possibile equivoco: "Io so quanto la mia ragazza è sensibile a certe cose, quindi le chiedo scusa se si è sentita ferita".

La non squalifica di Patrizia De Blanck

Quasi al termine della puntata, si è toccato l'argomento della possibile squalifica di Patrizia De Blanck, che alla fine è rimasta in gioco senza nessuna penalizzazione perché ha spiegato: "Ho rivolto quell'espressione a me stessa". La contessa in settimana si era lasciata andare ad un commento infelice, che non era passato inosservato a Tommaso Zorzi: “Ho la voce da froc*o”. In confessionale insieme all'influencer, la De Blanck si è spiegata: "Io sono un'icona gay. Ho tutti amici gay, ci adoriamo, ne ho sposato pure uno. Lungi da me l'idea di voler offendere, non lo farei mai". E ha promesso: "Te lo giuro su mia figlia, non lo dirò mai più"