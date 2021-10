I 5 momenti imperdibili della sesta puntata del GF Vip: Signorini furioso, la pace tra Manuel e Lulù Una sesta puntata ricca di emozioni per i concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Tanti agli argomenti affrontati nel corso della puntata, tra chiarimenti, screzi e sorprese provenienti dall’esterno i gieffini hanno avuto il loro da fare. Ecco, quindi, una carrellata dei cinque momenti da non perdere dell’appuntamento di venerdì 1 ottobre con il reality di Canale 5.

La sesta puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di momenti piuttosto significativi, che hanno messo alla prova i concorrenti del reality, pronti a discutere di tutto quello che è successo nella casa più spiata d'Italia in questi giorni. Non sono mancate sorprese, anche emozionanti, ed ecco una carrellata dei cinque momenti davvero imperdibili del secondo appuntamento settimanale con il reality di Canale 5.

La sfuriata di Alfonso Signorini

Un inizio di puntata particolarmente acceso, dove si è affrontata la questione "razzismo", dopo le parole utilizzate da Soleil Sorge per zittire Ainett Stephens e Samy Youssef. Quest'ultimo nel continuare il suo discorso ha più volte interrotto il conduttore che tentava di prendere la parola. Alfonso Signorini, allora, si è spazientito: "Samy vuoi stare zitto un attimo, rispetta il mio lavoro. Vuoi venire tu a condurre? Lo dico a tutti. Dovete avere rispetto se non di me, almeno del pubblico che vuole capire"

Raffaella Fico riceve una sorpresa dal fidanzato Piero Neri

Un momento dedicato all'amore e al romanticismo, quello che ha visto incontrarsi nel giardino della casa più spiata d'Italia Raffaella Fico e il suo fidanzato, Piero Neri. Dopo le dichiarazioni della ex di lui, che non hanno particolarmente sconvolto la modella, a conoscenza della vita passata del suo compagno, l'imprenditore si è presentato in casa e ha dichiarato in diretta tv: "Io mi sono innamorato subito, sta dimostrando di essere una donna incredibile".

L'incontro tra Nicola Pisu e la madre Patrizia Mirigliani

Una sorpresa emozionante quella che ha visto protagonista Nicola Pisu che ha incontrato sua madre, Patrizia Mirigliani. I due, dopo anni di sofferenza, dolore e battaglie per sconfiggere la dipendenza dalla droga che affliggeva Nicola da quando aveva 18 anni, sono pronti ad una rinascita: “Ora puoi far conoscere te stesso” dice commossa la figlia del patron di Miss Italia.

Le principesse Selassié parlano del padre

Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié hanno commentato le notizie secondo cui il loro padre sarebbe in carcere per truffa e non sarebbe discendente dell’imperatore di Etiopia, ma il figlio del giardiniere del palazzo. Le tre sorelle lo hanno difeso senza battere ciglio e hanno spiegato nei dettagli come si sarebbe diffusa l’errata indiscrezione che mette in dubbio la loro discendenza reale.

Manuel Bortuzzo non lascia Lulù

Il 21enne romano rassicura la principessa etiope che ha spiegato di essere sempre alla ricerca di attenzioni perché in passato ha sofferto molto e ha paura di stare nuovamente male. Manuel Bortuzzo, interrogato su questo suo raffreddamento da Alfonso Signorini, ha spiegato come stanno le cose: "Non mi sono stancato di lei, ho solo bisogno dei miei spazi".