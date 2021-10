GF Vip, Nicola Pisu incontra la madre Patrizia Mirigliani: “Grazie per avermi salvato la vita” Una sorpresa emozionante quella che ha visto protagonista Nicola Pisu che ha incontrato sua madre, Patrizia Mirigliani. I due, dopo anni di sofferenza, dolore e battaglie per sconfiggere la dipendenza dalla droga che affliggeva Nicola da quando aveva 18 anni, sono pronti ad una rinascita: “Ora puoi far conoscere te stesso” dice commossa la figlia del patron di Miss Italia.

A cura di Ilaria Costabile

Una sesta puntata del Grande Fratello Vip particolarmente ricca di emozioni, in onda venerdì 1 ottobre. Tra i protagonisti del secondo appuntamento settimanale con il reality di Canale 5 c'è stato Nicola Pisu, il gieffino ha vissuto una vita piuttosto tormentata, in cui è passato dall' "avere tutto al non avere nulla", a causa della sua dipendenza dalla droga. In passerella è arrivata sua madre, Patrizia Mirigliani, che ha fatto un discorso davvero commovente.

Le parole di Patrizia Mirigliani

Undici anni di sofferenze, di dolore e una battaglia lunga da dover vincere ad ogni costo, quella contro a droga, è questo che emerge dalle parole sofferte di Nicola Pisu ai suoi compagni d'avventura e che riecheggia anche in quelle di Patrizia Mirigliani, sua madre, disposta a tutto pur di salvare suo figlio. Emozionata, ma ferma e decisa, la figlia del patron di Miss Italia, ha parlato a cuore aperto a suo figlio:

Abbiamo passato un periodo bruttissimo, da quando avevi 18 anni sembrava ci fosse uno spiraglio e poi siamo piombati del dolore. Raccontando della denuncia è come se avessi liberato me e te da una cosa terribile che avevamo dentro, quando sono andata in quel commissariato quel giorno, una cosa che mai avrei pensato di fare, perché una madre non può arrivare a questo se non per salvare suo figlio. Io ti sarò sempre vicino, io voglio combattere per te, perché devi diventare un grande uomo. Adesso vedo un filo di speranza, vedo che stai cambiando, ti seguo tanto e ti parlo.

Un discorso lungo e accorato, con il quale la donna vuole incoraggiare suo figlio a dare il meglio di sé e vivere la sua esperienza a 360 gradi, mettendosi alla prova e mostrando davvero la persona che è diventata e pian piano dopo tanta sofferenza si è rimessa in piedi. Nella commozione, quindi, continua Patrizia Mirigliani

Sei la cosa più importante della mia vita, quello che tu stai facendo è talmente bello, talmente grande, questo volerti inserire, sei qui oggi, siamo qui, siamo uno di fronte all’altro a sperare in una rinascita, sono orgogliosissima del fatto che hai sfidato le tue paure. Sei una ragazzo troppo sincero, troppo onesto, sembra un paradosso ma è così, stai dando una grande dimostrazione a me e a tuo padre che doveva occuparsi di un ragazzo che aveva bisogno di amore e di aiuto. Sei una bella persona che ha il diritto di raccontarsi, far capire chi è, ha il diritto di raccontarsi.

Nicola commosso dal discorso della madre

Nicola non è riuscito a trattenere le lacrime e commosso per tutto quello che la madre ha detto in diretta televisiva, dopo averle detto che l'ha pensata in queste settimane di distanza le ha fatto una promessa, assicurandole che proverà a mettersi in gioco: "Mi trovo bene con tutti in casa, spero di continuare perché io sto bene, mi fa anche bene stare lì dentro. Grazie per avermi salvato la vita".