GF Vip, Raffaella Fico incontra il fidanzato Piero Neri: “Lei è il mio presente e il mio futuro” Le sorprese non finiscono nella sesta puntata del Grande Fratello Vip 6. Raffaella Fico viene messa a conoscenza delle parole di Valentina Colombi, la ex fidanzata di Piero Neri, suo attuale compagno, dimostrando però di essere a conoscenza di tutta la storia. L’imprenditore si è poi presentato in casa per incontrarla: “Io mi sono innamorato subito di lei, è il mio presente e il mio futuro”.

A cura di Ilaria Costabile

Nella sesta puntata del Grande Fratello Vip non mancano momenti ricchi di emozione. Dopo l'appuntamento di lunedì 27 settembre, in cui Raffaella Fico ha ricevuto una sorpresa da parte del suo fidanzato, Piero Neri, che le ha inviato un mazzo di rose rosse, l'ex fidanzata di lui ha rilasciato un'intervista nella quale dichiarava che l'imprenditore fosse ancora innamorato di lei. La questione è stata chiarita in puntata con una sorpresa incredibile per la modella campana.

Raffaella Fico era a conoscenza della storia

Raffaella Fico non ha mai avuto problemi a parlare della sua relazione, nata da pochissimo, ma già molto intensa: "Non ero alla ricerca di un amore, quando è arrivato e ci siamo conosciuti è stato un colpo di fulmine" ha raccontato ad Alfonso Signorini che, però, le ha voluto mostrare le dichiarazioni della ex fidanzata del suo Piero. La showgirl non si è scomposta particolarmente e, anzi, ha parlato in maniera molto chiara della storia tra i due:

So di questa storia, Piero me ne ha parlato, è stato un po’ quei soliti prendi e lascia, poi ognuno fa le proprie cose. So che lei doveva raggiungerlo in Sardegna, c’è stato un episodio per cui Piero si è visto costretto a chiudere questa storia. Lui non stava attraversando un buon periodo. Me ne ha parlato molto bene, ma non è mai stata una relazione stabile. Mi meraviglio come questa ragazza abbia trovato subito il momento di fare un’intervista.

Le parole di Piero Neri

Le sorprese, però, non sono finite e dopo aver chiarito la questione, dimostrando di essere a conoscenza della precedente relazione di lui, Raffaella Fico si dirige in giardino, pronta ad affrontare un temuto confronto con questa donna. Di fronte a lei, però, arriva con fare pacato Piero Neri. I due si guardano, visibilmente emozionati e innamorati, anche un po' impacciati nell'iniziare a parlare. Poi, lui, decide di prendere parola e inizia una vera e propria dichiarazione per la modella: