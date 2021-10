I 5 momenti imperdibili della nona puntata del GFVip: Vera Miales vestita da sposa ruba lo studio La nona puntata del GFVip ha avuto al centro l’atteso incontro tra la modella venezuelana e il giornalista Amedeo Goria che ha atteso tre lunghi giorni di riflessione prima di avere un verdetto sul suo futuro? Diventerà o non diventerà padre a 68 anni? Una agguerritissima Vera ha varcato la porta rossa della casa e non solo. Poi uno scontro di fuoco tra Soleil Sorge e Sophie che rivela un’inaspettata attrazione per Gianmaria, i baci tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, la fine del rapporto tra Manuel e Lulù. Tanto altro nella nona puntata del GFVip.

A cura di Giulia Turco

Vera Miales in abito da sposa è stata decisamente il momento più trash della serata. La nona puntata del GFVip ha avuto al centro l'atteso incontro tra la modella venezuelana e il giornalista Amedeo Goria che ha atteso tre lunghi giorni di riflessione prima di avere un verdetto sul suo futuro? Diventerà o non diventerà padre a 68 anni? Una agguerritissima Vera ha varcato la porta rossa della casa e non solo: apparsa in studio con il suo appariscente abito luminoso ha rubato la scena anche a Signorini che se l'è data a gambe levate. Ecco i 5 momento imperdibili della nona puntata del Grande Fratello Vip.

La verità di Vera Miales sulla gravidanza

Vera Miales entra in casa mentre Amedeo è freezato, ha un abito da sposa e già piange: "I conti non li sai proprio fare – dice al compagno – hai fatto il giornalista e non sei un commercialista. Fuori sto combattendo una guerra da sola e tu ancora continui a non fidarti di me. Come vedi non sono incinta, stai tranquillo, fare un figlio si decide in due. Mi manchi". Poi, con amarezza, aggiunge: "Anche se fossi stata incinta, sarebbe stato tuo, avresti dovuto difendermi. Perché non lo hai fatto? Perché non dici al mondo intero chi sono? Non siamo amici. Mi fa male che tu abbia messo in dubbio il nostro sentimento e il fatto che un eventuale figlio potesse essere tuo".

La ramanzina di Signorini a Lulù Selassié

Alfonso Signorini in studio è duro contro la principessa quando si tocca l'argomento Manuel Bortuzzo. "È bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità", la gela. Lulù non sa cosa dire, è visibilmente a disagio e prova a giustificare i suoi comportamenti: "Penso che non siamo né amici, né fidanzati. Tutto è iniziato in modo sereno, ma ho problemi fuori da qua, voi lo sapete bene, quindi ci sono dei momenti in cui mi faccio prendere dal panico e ho degli atteggiamenti infantili".

Lo scontro tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge

Nella casa si è formato il triangolo Sophie, Gianmaria e Soleil, che raggiunge la coppia in salotto per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "A me fa un po’ ridere. Sophie, mi sembra alquanto banale la tua strategia. Fai sempre la santarellina, poi quando vieni messa all’angolo ti tiri indietro". C'è da ridere quando Soleil si lascia andare a qualche intercalare in inglese: "Parla l'italiano che l'inglese non lo capisco". Soleil piccata: "Se vuoi te lo insegno facciamo qualche lezione". E ancora: "No ci sei già tu che sei intelligente nella casa". Soleil tira in ballo anche Fabrizio Corona: "Ma te l'ha detto Fabri che cosa dire?".

L'incontro tra Miriana Trevisan e Pago

Come nelle più tradizionali delle sorprese del GFVip, Pago è nel giardino pronto ad incontrare Miriana. La concorrente scoppia in lacrime non appena lo vede. "Sei bellissima", le dice lui che la riempie di affetto e di messaggi da parte della sua famiglia: "Sei grandiosa, te lo dicono tutti. Tua mamma mi ha detto di dirti che c’è e che ti ama da impazzire. Sei un angelo e devi ballare, nella casa", la incoraggia. "Noi due ci siamo chiesti aiuto e ce lo siamo dati, è bellissimo per due persone separate come noi".

Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan per il bacio a Nicola Pisu

In puntata si continua a parlare del bacio avvenuto nella notte tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu pochi giorni prima. A tirarlo in ballo è stata Katia Ricciarelli, che con un po' di risentimento in settimana se l'è presa con Miriana Trevisan, che non le ha parlato dell'avvenuto bacio: "Qui dentro è un covo di ipocrisia", ha detto, aggiungendo in relazione a Trevisan: "Io, lei può dirlo, ho sempre parlato con Miriana, provando a darle dei consigli perché si lamentava di non essere accettata. Possibile che un mattino vado a lavare i piatti, che sono il bonus insieme a Giucas, sento di questi baci di cui parlano tutti. Quando lei arriva, nega".