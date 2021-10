GF Vip, Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan: “Mi hai mentito, non prendermi per i fondelli” La soprano, inquilina al GF Vip, si fa sentire in trasmissione, attaccando una delle persone che sino a questo momento le è stata più vicina: Miriana Trevisan. La showgirl le avrebbe negato di aver baciato Nicola Pisu, cosa accaduta giorni fa, omissione per la quale la critica: “Sono felice se loro due hanno una storia, mi importa di non esser presa per i fondelli”.

Nella Casa del Grande Fratello Vip si continua a parlare del bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu di pochi giorni fa. A tirarlo in ballo nella decima puntata stagionale del programma è stata Katia Ricciarelli, che con un po' di risentimento se l'è presa con Miriana Trevisan, che non le ha parlato dell'avvenuto bacio: "Qui dentro è un covo di ipocrisia", ha detto, aggiungendo in relazione a Trevisan:

Io, lei può dirlo, ho sempre parlato con Miriana, provando a darle dei consigli perché si lamentava di non essere accettata. Possibile che un mattino vado a lavare i piatti, che sono il bonus insieme a Giucas, sento di questi baci di cui parlano tutti. Quando lei arriva, nega.

Nicola Pisu ammette: "Miriana mi piace"

Miriana Trevisan quindi fa subito chiarezza sulla questione: "Quelli erano stati baci a stampo, non li definirei mai baci, per questo non ti ho detto nulla di più". Il clima diventa scherzoso e Signorini chiede a Nicola Pisu se Miriana Trevisan gli piaccia: "Certo che mi piace". È quindi intervenuta di nuovo Katia Ricciarelli:

Sono felice se loro due hanno una storia, mi importa di non esser presa per i fondelli.

Cosa è successo tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Quello tra Trevisan e Pisu era stato in realtà un bacio "anomalo". Nella casa si è tenuta una festa. Poi, i concorrenti si sono ritrovati nella stanza da letto dove hanno cominciato a incitare i due, urlando: "Bacio, bacio, bacio". Trevisan e Pisu non se lo sono fatto ripetere due volte, ma Miriana, chiacchierando con Jo Squillo, ha chiarito che durante la notte non è successo nulla tra lei e Nicola Pisu. Ha apprezzato il modo rispettoso in cui lui si è comportato. Inoltre, ha detto di vederlo "piccolo" e dunque, al momento non si tratterebbe di nulla di serio, né si può ancora parlare di flirt: "Ha cercato di baciarmi, giocando, sempre con dolcezza. Lui è sempre dolcissimo. Non è entrato nel letto, che gentilezza, ha dormito sopra il lenzuolo. Per questo non gli ho detto: ‘Vai via'. Poi io mi sono addormentata però non è che lui abbia tentato qualcosa. Anche lui è stato bravissimo. Si è addormentato e basta. Gli ho fatto un po' di carezzine. Però non me lo aspettavo, lo vedo un po' piccolo".

