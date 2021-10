GFVip, Signorini difende Manuel e mortifica Lulù: “Non fare la bambina, lui non ti vuole” Il conduttore è duro contro la principessa quando si tocca l’argomento Manuel Bortuzzo: “Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità”. Lulù non sa cosa dire, è visibilmente a disagio e prova a giustificare i suoi comportamenti, chiedendo persino scusa al pubblico: “Ho problemi fuori da qua, mi faccio prendere dal panico e ho degli atteggiamenti infantili”.

Al GFVip si torna a parlare del rapporto nato nella casa tra Manuel e Lulù. Mentre Bortuzzo si mostra sempre più chiaro nelle sue intenzioni e inizia a palesare un certo fastidio nei confronti della Selassié, lei non accenna ad arretrare. La casa prende le difese di Manuel, così Alfonso Signorini che in puntata punta il dito contro la ragazza con una ramanzina che la lascia impietrita e senza parole. Vengono accennati nuovamente i problemi che la ragazza ha affrontato nel suo privato, che lei stessa porta a giustificazione dei suoi comportamenti un po' infantili, eppure nessuno ne parla, nessuno li ascolta e Lulù finisce per incassare il tutto chiedendo persino "scusa" al pubblico dei suoi sentimenti.

La ramanzina di Signorini a Lulù Selassie

Il conduttore è duro contro la principessa quando si tocca l'argomento Manuel Bortuzzo. "È bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità", la gela. "Non farti castelli in aria, ti ha detto che non ti vuole vicino. A volte hai dei problemi a controllare le tue emozioni e ti comporti come una bambina". Lulù non sa cosa dire, è visibilmente a disagio e prova a giustificare i suoi comportamenti: "Penso che non siamo né amici, né fidanzati. Tutto è iniziato in modo sereno, ma ho problemi fuori da qua, voi lo sapete bene, quindi ci sono dei momenti in cui mi faccio prendere dal panico e ho degli atteggiamenti infantili".

La replica di Manuel Bortuzzo

Ed ecco che, finalmente, Signorini lascia la parola al diretto interessato: "Io mi sono lasciato andare di cuore all'inizio, avevo bisogno di affetto, poi mi sono auto limitato perché ho visto scene che ho già vissuto in passato e non voglio rivivere". Il conduttore passa quindi la palla a Sophie Codegoni, finita nel mirino delle gelosie di Lulù per la sua amicizia con Manuel. "Io cerco di fare amicizia con tutti, sono molto estroversa e nonostante tutto ho promesso a Lulù di stare più lontano possibile da Manuel per non creare problemi, però mi dispiace e per me è difficile". Interpellato sui suoi sentimenti per l'ex tronista, Bortuzzo taglia corto: "È una bellissima ragazza, mi piace come persona ma non ho interesse ad andare oltre".