Manuel e Lulù, lei è gelosa di Sophie Codegoni, Clarissa: “Vuole solo farvi litigare”

A cura di Giulia Turco

Scintille al GFVip tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni: la Selassié vuole tenersi stretta Manuel Bortuzzo, che negli ultimi tempi ha preso leggermente le distanze da lei spiegandole di volere i suoi spazi. Il nuotatore ha chiarito di trovarsi molto bene con lei, ma vorrebbe avere modo di portare avanti anche altri rapporti nella casa. Lulù non l'ha presa bene, lasciandosi andare a qualche dimostrazione di fastidio e gelosia. I suoi rancori ora sono tutti concentrati sull'ex tronista di Uomini e Donne, dopo quel massaggio alla schiena che Manuel le ha fatto scatenando l'ira della principessa.

Clarissa consiglia a Lulù come comportarsi con Sophie

Lulù ne è certa: Sophie ha una cotta per Manuel Bortuzzo e sta facendo di tutto per mettere zizzania nella loro "ship". Non ha nessuna intenzione di lasciarle spazio, però. In un confronto con la sorella Clarissa, alla presenza di Manuel, si lascia andare ad uno sfogo. "Anche se lei ha un interesse per Manuel, sappi che tutto quello che fa ha lo scopo di farvi litigare", le suggerisce Clarissa. "Questo è l'intento di ogni donna, lo sappiamo com'è: mettiamo la pulce nell'orecchio", continua. La sorella non fa altro che alimentare il fastidio di Lulù, facendole notare dettagli su dettagli: "Per esempio, l'altro giorno ho visto il suo comportamento: ha chiesto di avere una felpa, solo perché ce l'avevi anche tu".

Il rapporto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo

In puntata Manuel Bortuzzo ha confidato ad Alfonso Signorini i suoi pensieri riguardo a Lulù, mettendo in chiaro che non ha intenzione di prenderla in giro: "Io sono molto tranquillo, ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano", ha spiegato al conduttore, "perché illudere le persone non è da me, non vorrei avere incomprensioni". Tra la coppia tuttavia sembra sempre esserci lo zampino di Sophie Codegoni, nonostante la tronista se ne sia lavata le mani, chiarendo di vedere Manuel solo come un amico. Nel volerlo tutelare si è esposta parecchio sulla coppia, sbilanciandosi: "In una situazione del genere tutto è enfatizzato, non vorrei che lui si sentisse soffocato, fossi stata in lui sarei fuggita".