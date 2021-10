GF Vip, Lulù fa una scenata di gelosia a Sophie, Manuel Bortuzzo è stufo: “Mi fai seccare le pal**” Non c’è pace per Manuel Bortuzzo. Lulù Hailé Selassié ha chiesto a Sophie Codegoni di stare alla larga dal nuotatore: “Se puoi evita perché mi fa malissimo”. Poi, si è recata dal gieffino e lo ha rimproverato di averla allontanata durante la festa in giardino. Manuel è apparso esausto: “Vuoi vivere serenamente? Allora inizia a non rompermi i cog**oni per queste cose qua”.

Al Grande Fratello Vip continuano le scenate di gelosia di Lulù Hailé Selassié nei confronti di Manuel Bortuzzo. La principessa etiope, nonostante abbia espresso il proposito di maturare, continua a opprimere il nuotatore ogni volta che qualcuno osa avvicinarsi a lui. Nelle ultime ore, in particolare, si è risentita perché Sophie Codegoni ha chiacchierato con lui.

Lulù chiede a Sophie di stare alla larga da Manuel Bortuzzo

Mentre era in corso la festa nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù sembra avere notato Sophie Codegoni vicina a Manuel Bortuzzo. Così, si è subito innescata la sua gelosia. Ha chiesto al gieffino di appartarsi per parlare, ma lui – visibilmente infastidito – ha replicato: "Pensa a divertirti". A questo punto, Lulù si è confrontata direttamente con Sophie. Le due, nel corso del confronto, si sono riferite a Bortuzzo chiamandolo "alluce", nel tentativo di non fare cogliere il senso del loro discorso. Codegoni le ha spiegato: "Stavo lì a ballare e l'alluce a volte lo vedo lì da solo e quindi cerco di coinvolgerlo". Lulù l'ha bloccata:

"Ma lo faccio io. Questo mi mette molta ansia, perché ho già tanti problemi nella mia vita. Questa situazione mi dà serenità e la voglio solo per me. Se puoi evita questa cosa perché mi fa malissimo".

Manuel Bortuzzo è stufo della gelosia di Lulù

In un secondo momento, è arrivato anche il chiarimento tra Lulù e Manuel Bortuzzo. Hailé Selassié ha spiegato al gieffino che ogni volta che tentava di avvicinarsi a lui, notava il suo allontanamento: "Io sono comprensiva con te però vorrei che anche tu lo fossi un minimo con me". Bortuzzo ha replicato:

