GF Vip, Vera Miales ad Amedeo Goria: “Non sono incinta, ma ho avuto una gravidanza isterica”

A cura di Andrea Parrella

Al GF Vip si scioglie finalmente ogni dubbio sulla gravidanza di Vera Miales. La compagna di Amedeo Goria, da settimane al centro del chiacchiericcio per alcune foto che l'hanno ritratta con un pancino sospetto, è stata ospite della decima puntata del GF Vip per parlare al compagno in Casa, il quale in queste settimane aveva espresso diversi dubbi sulla possibilità di una gravidanza, sottolineando anche che, qualora si fosse trattato di gravidanza reale, non sarebbe stato proprio certo di essere il padre: "Se avesse avuto il sentore di essere incinta, avrebbe dovuto dirmelo", spiega a Signorini Amedeo Goria, prima di incontrare Vera Miales.

Vera Miales in abito da sposa al GF Vip

Lei entra in casa mentre lui è freezato, ha un abito da sposa e già piange: "I conti non li sai proprio fare – dice al compagno – hai fatto il giornalista e non sei un commercialista. Fuori sto combattendo una guerra da sola e tu ancora continui a non fidarti di me. Come vedi non sono incinta, stai tranquillo, fare un figlio si decide in due. Mi manchi". Poi, con amarezza, aggiunge:

Anche se fossi stata incinta, sarebbe stato tuo, avresti dovuto difendermi. Perché non lo hai fatto? Perché non dici al mondo intero chi sono? Non siamo amici. Mi fa male che tu abbia messo in dubbio il nostro sentimento e il fatto che un eventuale figlio potesse essere tuo.

Amedeo Goria, sfreezato, non riesce a sua volta a trattenere le lacrime: "Ti amo a modo mio, lo sai. Ho sempre detto che ci fosse stato un pargolo, sarebbe stato mio, perché metto la mano sul fuoco per te. Ti amo a modo mio. Mi scuso per le cose che ho detto. Non ti lascerò mai e ti sarò sempre vicino […] Sei una donna generosa, lavoratrice, non hai mai chiesto nulla".

Vera Miales e il pancino: "Ho avuto una gravidanza psicologica"

C'è un altro dettaglio che resta da sondare, quello del pancino evidente nelle foto che l'hanno ritratta in queste settimane e Vera Miales, in merito a questo, sostiene di aver avuto una gravidanza isterica (lei la definisce "gravidanza psicologica"), come spiega anche agli altri inquilini della Casa che hanno parlato male di lei in queste settimane: "Sono stata incinta, i sintomi li conosco. Ogni corpo reagisce in maniera diversa". Alle domande di Signorini sul motivo del suo abito da sposa, Vera Milaes spiega:

Sono venuta vestita in abito da sposa che non è solo da sposa, ma simbolo di purezza. L'ho scelto perché mi rappresenta, per quel che riguarda la mia fedeltà che lui ha messo in dubbio.

Cos'è la gravidanza isterica

La gravidanza isterica (o pseudociesi) è una sindrome clinica in cui una donna crede di essere incinta pur non essendo in presenza di un reale concepimento. convinzione alla quale si associano reazioni e sintomi soggettivi, modificazioni fisiche ed effetti indesiderati, tra i quali la nausea che possono restituire la percezione di una gravidanza.