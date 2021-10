Miriana Trevisan in lacrime rivede l’ex marito Pago: “Sei bellissima” Miriana scoppia in lacrime non appena vede Pago. “Sei grandiosa, te lo dicono tutti. Tua mamma mi ha detto di dirti che c’è e che ti ama da impazzire. Sei un angelo e devi ballare, nella casa”, la incoraggia. “Noi due ci siamo chiesti aiuto e ce lo siamo dati, è bellissimo per due persone separate come noi”. La coppia, nonostante un amore tormentato, è rimasta profondamente legata dall’amore per il figlio Nicola.

A cura di Giulia Turco

Miriana Trevisan nella casa del GFVip si emoziona pensando al figlio Nicola, nato dall'amore con l'ex marito Pago. Il loro amore negli anni è stato uno dei più tormentati di sempre: si sono sposati, lasciati, riavvicinati e allontanati di nuovo. L'ex ragazza di Non è la Rai lo ha definito affettuosamente un tipo noioso, con il quale le cose non avrebbero mai potuto funzionare, ma l'affetto che li lega e l'amore per il figlio in comune sono sempre rimasti invariati.

L'incontro tra Miriana Trevisan e Pago

Come nelle più tradizionali delle sorprese del GFVip, Pago è nel giardino pronto ad incontrare Miriana. La concorrente scoppia in lacrime non appena lo vede. "Sei bellissima", le dice lui che la riempie di affetto e di messaggi da parte della sua famiglia: "Sei grandiosa, te lo dicono tutti. Tua mamma mi ha detto di dirti che c’è e che ti ama da impazzire. Sei un angelo e devi ballare, nella casa", la incoraggia. "Noi due ci siamo chiesti aiuto e ce lo siamo dati, è bellissimo per due persone separate come noi".

Il matrimonio finito e l'amore per il figlio Nicola

L’amore tra Miriana Trevisan e Pacifico Settembre nasce nel 2002 durante una vacanza in Sardegna. Scatta il colpo di fulmine e dopo nemmeno un anno di sposano: “Dopo un anno ci siamo ritrovati come due estranei in casa e ci siamo lasciati”, avrebbe spiegato l’ex ragazza di Non è la Rai in seguito. Più tardi si sarebbero riavvicinati e avrebbero avuto un figlio, nato nel 2008, Nicola, ma nonostante tutto nel 2013 si sarebbero separati definitivamente: “Eravamo diventati nemici, si era spento tutto, fingere faceva male ad entrambi”. Solo successivamente, dopo la storia d’amore che Pago ha vissuto con la tronista di Uomini e Donne Serena Enardu, i due ex coniugi hanno ritrovato un equilibrio, in virtù dell’amore della loro famiglia.