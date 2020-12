Lunedì 28 dicembre è andata in onda la ventinovesima puntata del GFVip, ricca di sorprese e di emozioni. Dall'intervento di Maria De Filippi in collegamento con la casa all'incontro con Tommaso. Il tanto atteso confronto tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni dopo il misterioso regalo di Natale e la bomba sganciata da Dayane Mello. Il sentimento appena sbocciato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e la rottura tra Rosalinda e Dayane. Ecco i 5 momenti imperdibili del GFVip.

Maria De Filippi in collegamento con la casa

Tommaso Zorzi disposto a fare “fotocopie e caffè” per Maria De Filippi, il suo idolo indiscusso della tv. Per la 29esima puntata il Grande Fratello Vip si è giocato l’asso nella manica, con un’ospitata d’eccezione, nientemeno che Maria De Filippi. La conduttrice è intervenuta per un incontro speciale con Tommaso. Irriverente ma al tempo stesso intimo e profondo. Emozionato, diventa protagonista di un simpatico sketch in cui inizia a fare davvero fotocopie per Maria. Poi si parla di sentimenti, di genitori, di insicurezze e di orgoglio e Tommaso sfiora le lacrime.

Andrea Zelletta incontra Natalia Paragoni

Nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta si è ritrovato a pensare al suo rapporto con la fidanzata Natalia Paragoni, a seguito di un regalo natalizio che non è riuscito a comprendere e il cui biglietto gli è apparso eccessivamente freddo e formale. Come se non bastasse Dayane Mello ha sganciato una vera e propria bomba sul loro rapporto. Nella puntata di lunedì 28 dicembre, Natalia Paragoni è entrata nella casa e ha avuto un confronto con il suo fidanzato. Ha chiarito di esserci rimasta male perché lo ha visto fare apprezzamenti ad altre ragazze.

Il rapporto di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Al centro della 29esima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 28 dicembre, non poteva che esserci il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra i due è nato del tenero, in particolare dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci. Anche quest’ultima, presente in studio, ha detto la sua in proposito: "Alcuni passaggi sono un copia e incolla". Pierpaolo si è difeso: "Se a me piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non posso cambiare da persona a persona. Con Elisabetta ho vissuto una bella amicizia e infatti il quadro me lo porterò a casa, è un bel ricordo".

La rottura tra Rosalinda e Dayane

Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, sembra essersi ormai raffreddato. Un tempo amiche per la pelle, poi protagoniste di un presunto flirt, tra baci, abbracci e dichiarazioni di affetto. Ma i nuovi ingressi nella casa hanno decisamente spostato gli equilibri, creando fastidi e gelosie. Rosalinda e Dayane rischiano di non essere mai più le stesse. Nel corso della 29esima puntata, è arrivata una rottura che sembra essere definitiva. "Oggi sono più consapevole, faccio le mie scelte. Quindi forse sono un giocattolo vecchio da mettere da parte, non vado più bene per lei", ha detto Rosalinda, trovando l'appoggio di Francesco Oppini che dallo studio ha attaccato Dayane.

Il bacio di Dayane e Andrea Zenga

Il bacio scattato sotto il vischio tra Dayane Mello e Andrea Zenga, ha acceso le speranze di una fetta del pubblico. Alcuni spettatori, infatti, già sognano la nascita di una nuova storia d’amore sotto le telecamere del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ne ha parlato con i diretti interessati nel corso della puntata trasmessa il 28 dicembre, che si sono scambiati un secondo bacio senza farselo ripetere due volte. Dayane Mello ha spiegato: "Stiamo qua da tre mesi e un bacio me lo merito. Di questi baci a stampo mi sono un po' stancata, meritavo un bacio fatto bene. Siamo qua da tre mesi, per me il bacio a stampo non esiste", ha ironizzato. Andrea Zenga ha commentato: "Dice che sono un fico? Ricambio, anche lei è tanta roba. Mai dire mai".