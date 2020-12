Tommaso Zorzi disposto a fare "fotocopie e caffè" per Maria De Filippi, il suo idolo indiscusso della tv. Per la 29esima puntata, il GFVip si è giocato l'asso nella manica, con un'ospitata d'eccezione: dopo la presenza di personaggi come Arisa, Alberto Urso e Iva Zanicchi, ecco che in collegamento con la Casa arriva nientemeno che Maria De Filippi. La conduttrice è intervenuta per un incontro speciale con Tommaso. Irriverente, ma al tempo stesso intimo e profondo. A seguire l'incontro, da casa, c'è anche Alessia Marcuzzi, che commenta con un tweet di approvazione: "Stupendi! #mariaetommy".

L'incontro tra Tommaso Zorzi e Maria De Filippi

Maria De Filippi ha un debole per Tommaso Zorzi. Per l'influencer l'incontro è un sogno che si avvera. In settimana aveva confessato che per lei sarebbe disposta anche a fare caffè e fotocopie. "All'inizio secondo me recitava il ruolo di quello volutamente sprezzante e arrogante, poi ho visto altri aspetti", dice Maria di Tommaso. "Ho iniziato a vederlo con tenerezza. Ho visto come aveva pudore del suo sentimento per la mamma. L'ho visto litigare e discutere, lo fa quando stima le persone. È uno di quello che discute per fare la pace". Tommaso non può crederci: "Mi sto sentendo male Alfonso! È come se un motociclista incontrasse Valentino Rossi!". Emozionato, diventa protagonista di un simpatico sketch in cui inizia a fare davvero fotocopie per Maria. Poi si parla di sentimenti, di genitori, di insicurezze e di orgoglio e Tommaso sfiora le lacrime. "Sono convinta che c'è una parte che ancora tieni nascosta e che mascheri perché le persone non vedano il tuo lato debole", gli dice dolcemente Maria.

Il messaggio di Maria De Filippi ai Vip

Tornato in salone dagli altri, Tommaso è ancora molto emozionato, ma non può rivelare il suo incontro, fino a quando Maria De Filippi compare sul led davanti ai vipponi, che scoppiano in un applauso entusiasta. La conduttrice ha un messaggio per tutti loro: "Sono molto contenta di essere qua, vi auguro tante buone feste, divertitevi! Ho visto che avete cucinato benissimo!". Si rivolge a Carlotta Dell'Isola: "Carlotta, sei diventata vip". Poi ad Andrea Zelletta, in tensione per il misterioso regalo di Natalia: "Andrea, sei così agitato? Lui ha voluto lei a tutti i costi, lei era lì per un altro all'inizio…e tu dall'inizio l'hai puntata. È molto particolare, ha un carattere forte, molto più del tuo! Lei è buona ma determinata".

I concorrenti del Gf Vip lanciati da Maria De Filippi

Andrea Zelletta e Sonia Lorenzini sono stati lanciati da Uomini e Donne, dove hanno partecipato in qualità di tronisti (rispettivamente nelle edizioni 2018/2019 e 2016/2017). Il dating show resta la loro principale esperienza lavorativa prima di sbarcare nella Casa. Andrea Zenga e Carlotta Dell'Isola hanno invece partecipato a Temptation Island. Il primo ha preso parte all'edizione vip del 2018, in qualità di figlio d'arte (il padre è Walter Zenga), mentre la Dell'Isola è stata una dei protagonisti della seconda delle edizioni in onda nel 2020. Anche Pierpaolo Pretelli è transitato attraverso l'universo defilippiano, come tentatore a Temptation Island Vip nella prima stagione. Tra i volti già usciti dalla Casa, ricordiamo anche Selvaggia Roma, lanciata da Temptation Island.