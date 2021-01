Tommaso Zorzi continua a punzecchiare le dinamiche degli altri concorrenti della casa. Dopo i giudizi espressi sul rapporto di Giulia Salemi e Pierpaolo, l'influencer si è lanciato a capofitto su Rosalinda Cannavò. Durante un momento di chiacchiere e relax, complice qualche bicchiere di vino, Tommaso le ha dato un consiglio sulla sua vita privata, senza usare mezzi termini: "Devi mollare Giuliano".

Cosa pensa Tommaso di Giuliano

Tommaso non riusciva a trattenere le risate. "Rosalinda ti posso dare un consiglio?". "Sì da te lo accetto", lo ha assecondato lei. "Amore, lo devi lasciare. Ma hai visto quel video?". L'influencer si riferiva al video che Giuliano Condorelli ha mandato alla sua fidanzata Rosalinda durante una delle ultime puntate del GFVip. Un video decisamente molto romantico. "Ma uno che ti manda un video così tu lo sposi? Io lo querelo! Amore, i droni, la chiesa, la via…ma chi è l'assessore di Regione?". Il tutto tra le risate dei compagni che, nonostante il poco tatto di Tommaso, non riuscivano a restare seri. "Ma amore tu puoi stare con uno che fa i video per il turismo della Sicilia? A te fa piacere a te ti arrapa uno così?".

Rosalinda Cannavò e i dubbi su Giuliano Condorelli

Tommaso senza rendersene conto ha comunque toccato un tasto dolente per Rosalinda, che da tempo è particolarmente confusa sul suo rapporto con Giuliano. Oggi si sente una donna diversa, più consapevole, e non accetta più nessun compromesso. Neanche quello di dover vivere a Milano, senza poter convivere insieme a Giuliano, perché lui a quanto pare non si sente pronto. Dopo la sorpresa del video, l'amica Giulia Salemi aveva notato una certa delusione sul volto di Rosalinda. Di certo ha apprezzato il video che il suo fidanzato le ha fatto avere, tuttavia si aspettava di ricevere finalmente una risposta alla sua proposta: