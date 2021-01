Nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò si è ritrovata a riflettere sul comportamento del fidanzato Giuliano Condorelli. L'attrice, conosciuta come Adua Del Vesco, non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio circa la sorpresa che il giovane le ha fatto. Più volte nella casa, Rosalinda ha fatto sapere di avere intenzione di mettere il fidanzato alle strette: "O andiamo a convivere o caz** suoi". Nel romantico filmato da lui realizzato e che Cannavò ha visto in puntata, si aspettava di ricevere una risposta ma così non è stato.

Rosalinda Cannavò delusa da Giuliano Condorelli

Giulia Salemi ha notato che Rosalinda Cannavò non è sembrata affatto euforica dopo aver ricevuto la sorpresa di Giuliano Condorelli. Così, la gieffina ha spiegato i motivi della delusione. Di certo ha apprezzato il video che il suo fidanzato le ha fatto avere, tuttavia si aspettava di ricevere finalmente una risposta alla sua proposta:

"Io volevo vederlo. Alfonso dice che lavora troppo, però poteva venire. Io dico tutto quello che penso, sempre nel rispetto suo, però lui non ha risposto alla mia domanda. Mi ha fatto un video bellissimo, straordinario, pazzesco. Ok tutto. Bellissimo per carità, il contenuto stupendo, straordinario. Però io credo di essere stata anche molto chiara nei miei dubbi. Lui che ha detto? Che ne parleremo fuori, non ha risposto alla mia domanda".

Rosalinda è convinta che il fidanzato non voglia convivere

Giulia Salemi l'ha invitata a non giungere a conclusioni affrettate. Ritiene probabile che Giuliano Condorelli non voglia parlare di questioni private, pubblicamente. Magari sta solo attendendo di poterne parlare faccia a faccia insieme a lei. Adua Del Vesco, però, non è apparsa convinta delle parole della sua compagna di avventura: