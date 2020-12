Nonostante tra loro ci sia stato un sincero chiarimento, il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, sembra essersi ormai raffreddato. Un tempo amiche per la pelle, poi protagoniste di un presunto flirt, tra baci, abbracci e dichiarazioni di affetto. Ma i nuovi ingressi nella casa hanno decisamente spostato gli equilibri, creando fastidi e gelosie. Rosalinda e Dayane rischiano di non essere mai più le stesse.

La rottura tra Adua Del Vesco e Dayane Mello

Nel corso della 29esima puntata, a far esplodere la lite tra le due amiche è stato il rapporto che Dayane ha stretto con Sonia Lorenzini. L'influencer, che non si è trovata per nulla in linea con Rosalinda, si è sfogata con Dayane. Vedendo le clip in puntata, Rosalinda si è piuttosto risentita. "Io sono sconvolta", ha ripetuto più volte, fino a quando le due si sono trovate in un faccia a faccia piuttosto acceso. "Stare in mezzo a loro due non è stato semplice, mi sarebbe piaciuto coinvolgerle entrambe, ma Rosalinda ha preso un'altra strada. La sua nomination mi ha spaventata", ha spiegato la modella. "Da parte mia c'è stato sempre un comportamento lineare, ho sempre rispettato le sue scelte. Oggi sono più consapevole, faccio le mie scelte. Quindi forse sono un giocattolo vecchio da mettere da parte, non vado più bene per lei", ha risposto Rosalinda.

Francesco Oppini interviene per accusare Dayane

"Non fare il dramma Adua…", l'ha ripresa Dayane. A quel punto, in difesa di Rosalinda è intervenuto Francesco Oppini dallo studio: "Finalmente Adua, meglio tardi che mai! Dayane si è avvicinata ai nuovi perché non la conoscono. Lei ad un certo punto prende e sparisce, ti lascia lì come una pezza da piedi. Ho capito che le ho voluto troppo bene e che ho sbagliato io". la reazione della modella non ha tardato ad arrivare: "Ma che ca**o dici Francesco?? Mi hai spu**anato davanti a tutta Italia!".

Rosalinda Cannavò si sente giudicata da Dayane

Ad infastidire Dayane è il fatto che la sua amica del cuore Adua abbia stretto un legame con altre inquiline della casa, in particolare Giulia Salemi. L'accusa è che Adua si lasci troppo trascinare e influenzare nelle opinioni, anche nei suoi confronti. Per questo le aveva chiesto del tempo. Durante il loro confronto, arrivato finalmente nel pomeriggio della vigilia di Natale, Rosalinda ha spiegato a Dayane che il suo comportamento la ferisce e che non vuole sentirsi giudicata nelle sue scelte: "Le scelte sono mie e spettano solo a me. Non posso nemmeno essere crocifissa per una mia scelta. Io non devo avere il terrore. Io non condivido la tua idea di percorso di coppia. Siamo io e te, due persone legate da un affetto".

Perché Dayane critica Adua Del Vesco

La modella non ha apprezzato come Rosalinda ha gestito il presunto flirt con Mario Ermito. Ritiene che l'amica avrebbe potuto tacere e non raccontare i loro trascorsi fuori dalla casa, per rispetto del suo fidanzato Giuliano, ma anche per non creare tensioni con Sonia Lorenzini, visto che l'attore avrebbe avuto uno scambio di messaggi anche con lei. Dayane Mello ha spiegato di non riuscire più a capire il comportamento di Cannavò: “Io faccio un passo indietro. Ride e scherza con tutti, in altri casi avrebbe pianto per tre giorni”. Inoltre ha aggiunto: "Qualcosa non mi quadra", facendo riferimento all'improvviso avvicinamento di Adua a Giulia Salemi, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Samantha De Grenet le ha consigliato di provare a chiarire con l'amica mentre sono a letto, ma la modella ha tagliato corto: “Io voglio dormire stanotte”.