Negli ultimi tempi nella casa del Grande Fratello Vip 2020, il rapporto tra Dayane Mello e Adua Del Vesco sta vivendo molti alti e bassi. La modella non ha apprezzato come l'attrice ha gestito la confidenza di un presunto interesse di Mario Ermito nei suoi confronti. Ritiene, infatti, che Rosalinda Cannavò avrebbe potuto tacere per rispetto del suo fidanzato Giuliano Condorelli e per non creare attrito con Sonia Lorenzini.

Dayane Mello riparla di Adua Del Vesco e Mario Ermito

Nel comunicato diffuso dal Grande Fratello Vip 2020, si legge la dichiarazione di Dayane Mello sul conto di Adua Del Vesco: “Rosalinda non è stata neanche intelligente”. La gieffina si riferisce al fatto che inizialmente l'amica le avrebbe confidato sotto le coperte, che Mario Ermito in passato si è dimostrato interessato ad approfondire la sua conoscenza. In quel momento, Dayane avrebbe suggerito ad Adua di non svelare a nessuno l'accaduto, per non fare soffrire il fidanzato Giuliano Condorelli e – di conseguenza – non compromettere la loro relazione. Mello, poi, ha insinuato: “Ha fatto tutto lei, non capisco. Voleva far passare lui per quello che ci prova con tutte?”.

Dayane Mello critica l'amica

Sonia Lorenzini ha detto la sua in proposito. La concorrente del Grande Fratello Vip 2020, inizia a sospettare che Rosalinda abbia un debole per Mario Ermito e l'abbia nominata per gelosia, dopo avere appreso che anche lei si è sentita al telefono con l'attore. Dayane Mello ha spiegato di non riuscire più a capire il comportamento di Cannavò: “Io faccio un passo indietro. Ride e scherza con tutti, in altri casi avrebbe pianto per tre giorni”. Inoltre ha aggiunto: "Qualcosa non mi quadra", facendo riferimento all'improvviso avvicinamento di Adua a Giulia Salemi, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Samantha De Grenet le ha consigliato di provare a chiarire con l'amica mentre sono a letto, ma la modella ha tagliato corto: “Io voglio dormire stanotte”.