Dopo le liti e i malumori dei giorni scorsi, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò – in arte Adua Del Vesco – hanno avuto finalmente un chiarimento. L'attrice ha spiegato di sentirsi spesso giudicata dall'amica. La modella, invece, non sopporta che Rosalinda abbia legato con altri concorrenti che non sono gli stessi con cui ha legato lei. Per questo le ha spiegato di avere bisogno di tempo.

Rosalinda Cannavò si sente giudicata da Dayane Mello

Rosalinda Cannavò ha preso la parola per spiegare a Dayane Mello che non può scoppiare una discussione ogni volta che ha un'opinione diversa dalla sua. Il suo comportamento la ferisce, soprattutto perché tiene tanto alla loro amicizia. L'idea che possa dissolversi tutto per un'incomprensione, la fa stare male. Rosalinda ha spiegato:

"Qualcuno può dirmi: ‘Guarda, secondo me, hai sbagliato' e poi finisce lì. Le scelte sono mie e spettano solo a me. Non posso nemmeno essere crocifissa per una mia scelta. O essere giudicata. Io non ho giudicato mai nessuno sulle scelte e soprattutto in merito a delle nomination. Io non devo avere il terrore. Io non condivido la tua idea di percorso di coppia. Siamo io e te, due persone legate da un affetto".

La replica di Dayane Mello

Dayane Mello, allora, ha chiarito che nonostante abbia legato con i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, sarà sempre vicina ad Adua Del Vesco quando quest'ultima avrà bisogno di lei: "Io ho legato di più con le persone nuove. Voglio avere un rapporto con loro, ma anche con te. Quando vuoi io ci sono. Però, prendiamoci del tempo. Così, tu puoi conoscere le altre persone senza restrizioni e io faccio come mi pare. Io voglio che tu sia felice". Rosalinda ha ribadito che trova le sue reazioni troppo dure nei suoi confronti:

"Io rispetto quello che pensi. A volte, però, mi sento giudicata se ho un'opinione diversa dalla tua perché tu sei molto dura con me. Hai il tuo carattere e ti giustifico molto spesso. Però, poi, io accuso, ne soffro. Queste cose non dovrebbero rovinare il rapporto tra me e te, non dovrebbero allontanarci. Io ci sto male. In questa situazione, io ci sono stata veramente male per il distacco tra me e te. Non per tutto il resto".

Dayane Mello, allora, le ha spiegato di avere intenzione di voltare pagina e andare avanti. Tuttavia, non dimenticherà mai i torti che ritiene di avere subito nella casa e ha concluso: "Adesso hai i tuoi legami, le persone a cui tieni e non sono le stesse a cui tengo io. È normale che adesso tu faccia il tuo percorso e io faccia il mio". Il video del confronto completo è disponibile in alto.