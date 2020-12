Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, sembrava ormai intenzionata a non farsi più travolgere dai malumori di Dayane Mello. Da giorni, le due amiche non si rivolgono quasi più la parola. In queste ore, Adua è crollata e nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è scoppiata a piangere, dimostrando quanto le stia pesando il distacco della modella.

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò

Samantha De Grenet ha raccolto lo sfogo di Adua Del Vesco. È convinta che Dayane Mello sia infastidita perché ultimamente si è concessa di conoscere meglio gli altri inquilini della casa, anziché stare solo con lei. Poi è scoppiata a piangere, riflettendo su quanto la sua amica – che negli ultimi giorni l'ha criticata duramente – si sia allontanata da lei:

“Dayane tiene dentro e accumula, e ogni volta che abbiamo una discussione tira fuori cose passate. Lei mi recrimina il fatto che parlo con tutti, ma se mi sento di confidarmi con altre persone che problema c’è? Io parlo delle mie cose, ma non ho mai detto qualcosa su di lei. Mi fa male vedere certe situazioni e sento di non avere più il mio punto di riferimento. Lei si sta allontanando poco a poco".

Perché Dayane Mello e Adua Del Vesco non si parlano più

Proprio poche ore prima, Stefania Orlando aveva chiesto a Cecilia Capriotti: "Cosa è successo tra Dayane e Rosalinda?". La showgirl, infatti, ha ammesso di non avere capito perché le due gieffine non si parlino più. Cecilia, allora, ha detto che Dayane le ha dato una spiegazione ben precisa. Ce l'avrebbe con Adua Del Vesco perché ha nominato Sonia Lorenzini: "Non vuole parlare con lei. È rimasta male per la nomination che ha fatto Rosalinda a Sonia. Le ho detto di chiarire, ma ha detto di no". Stefania Orlando è apparsa incredula: "Una deve rispettare le nomination degli altri. Dayane ce l'ha con Rosalinda per la nomination che Rosalinda ha fatto a un'altra persona, è assurda questa cosa". Giacomo Urtis, presente alla conversazione, ha aggiunto che lui ha capito che Dayane se l'è presa perché Rosalinda non le avrebbe svelato prima chi avrebbe nominato. Stefania Orlando ha concluso: "Ma non si può nemmeno dire prima, lo sai no? È contro il regolamento".