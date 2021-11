I 5 momenti imperdibili della 17esima puntata del GFVip: la follia di Giucas e la rabbia di Nicola Dal momento verità di Alex Belli, che ha confessato di non aver sposato sulla carta Delia Duran, al tenerissimo incontro tra Giucas Casella e la sua cagnolina Nina. Poi il bacio di Lorenzo Amoruso entrato nella casa per riabbracciare la sua Manila alla brutta parentesi di Nicola Pisu che arrivato al capolinea con Manila Nazzaro si è lasciato scappare una frase di pessimo gusto. Ecco i 5 momenti imperdibili della puntata di lunedì 8 novembre.

A cura di Giulia Turco

La 17esima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni. Tra queste, la sorpresa di Orietta Berti a Giucas Casella ha confermato l’immagine del tombeur de femmes di un tempo. Per il paragnosta inoltre c’è l’ormai risaputa complicità con Katia Ricciarelli, alla quale regala un appassionato bacio in bocca, prima di lasciarsi andare ad uno spogliarello senza freni. Si sbottona la camicia, inizia a saltare sui divani e grida: “Sono un figo ora si o no?”, rivolgendosi allo studio.

La brutta frase di Nicola Pisu a Miriana Trevisan

Attimi di tensione al GF Vip tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Quella che sembrava destinata ad essere una coppia di questa edizione del reality, si è sfaldata nel corso dell'ultima settimana, per arrivare al punto di rottura durante la puntata del Grande Fratello Vip dell'8 novembre. Il momento di tensione massimo si è raggiunto durante le nomination palesi, quando Nicola e Miriana si sono di fatto nominati a vicenda. "Vai da chi ti tratta male". "Cosa ne sai tu della mia vita?", risponde Miriana Trevisan, mentre Alfonso Signorini biasima Nicola per le parole pronunciate: "Chiedi subito scusa, frasi come queste sono inaccettabili".

Il bacio tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

L’ex calciatore ha potuto varcare la porta rossa e riabbracciare la sua Manila perché preventivamente ha trascorso 7 giorni di quarantena anti Covid. Lui e Manila si stringono in un lungo bacio: “Sei una madre stupenda, una donna eccezionale. Abbiamo passato insieme tante difficoltà, ma stiamo andando avanti”, è la sua dedica d’amore. “Credo nella divina provvidenza, sei la persona della mia vita. Ognuno ha un’anima gemella nel mondo e io credo di averla trovata. Sarò sempre al tuo fianco”.

La gioia di Giucas Casella che incontra la cagnolina Nina

Momento di gioia incontenibile per Giucas Casella, che al Grande Fratello Vip ritrova la piccola Nina, la cagnolina che da settimane invoca. Dopo Katia Ricciarelli, che alcune settimane fa aveva incontrato il suo Ciuffy, quello dell'incontro con il cane sembra essere diventato una colonna portante di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. La gioia di Giucas Casella nel vedere effettivamente la sua Nina è stata a dir poco incontenibile. L'illusionista si è gettato a terra per accarezzare la cagnetta, mostrando una contentezza senza freni.

Alex Belli conferma di non essere sposato con Delia

Come aveva spiegato l’ex moglie Katarina Raniakova, l’attore non avrebbe mai divorziato da lei sulla carta, nonostante la loro storia sia finita da tempo. Per questo il matrimonio con Delia Duran sarebbe stato fasullo. Interrogato sulla questione al GFVip, Alex Belli ha ammesso: “Non ci siamo ancora potuti sposare ufficialmente, ma le carte del divorzio con Katarina sono tutte pronte”. Sul rapporto con Soleil spiega: “Con lei è solo un’attrazione artistica”.