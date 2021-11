GFVip, il bacio tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: “Sei l’amore della mia vita” L’ex calciatore ha potuto varcare la porta rossa e riabbracciare la sua Manila perché preventivamente ha trascorso 7 giorni di quarantena anti Covid. Lui e Manila si stringono in un lungo bacio: “Sei una madre stupenda, una donna eccezionale. Abbiamo passato insieme tante difficoltà, ma stiamo andando avanti”, è la sua dedica d’amore. “Credo nella divina provvidenza, sei la persona della mia vita. Ognuno ha un’anima gemella nel mondo e io credo di averla trovata. Sarò sempre al tuo fianco”.

A cura di Giulia Turco

Manila Nazzaro nella casa del GFVip riceve la sorpresa del compagno Lorenzo Amoruso. Finalmente, dopo due lunghi mesi l'ex Miss Italia si è potuta ricongiungere con l'ex calciatore con il quale nel 2019 aveva partecipato anche a Temptation Island. Il loro amore ne era uscito rinforzato ed è diventato sempre più forte man mano che la vita di ha messi davanti a nuove sfide ed ostacoli, superati sempre insieme.

Lorenzo Amoruso entra nella casa del GFVip

L'ex calciatore ha potuto varcare la porta rossa e riabbracciare la sua Manila perché preventivamente ha trascorso 7 giorni di quarantena anti Covid. Una vera e propria sorpresa per Manila che poco prima in mistery room aveva ascoltato un messaggio da parte della sua dolce metà, che gli aveva mostrato le immagini della loro nuova casa i cui lavori, mentre lei è al GFVip, procedono a gonfie vele. Poi, la sorpresa: durante un freeze, Amoruso fa il suo ingresso in salone. Lui e Manila si stringono in un lungo bacio: "Sei una madre stupenda, una donna eccezionale. Abbiamo passato insieme tante difficoltà, ma stiamo andando avanti", è la sua dedica d'amore. "Credo nella divina provvidenza, sei la persona della mia vita. Ognuno ha un’anima gemella nel mondo e io credo di averla trovata. Sarò sempre al tuo fianco".

L'amore di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

L'amore tra Lorenzo e Manila è cresciuto con il tempo, diventando sempre più forte e duraturo. I due hanno superato anche al prova di Temptation Island e, in realtà, avrebbero anche intenzione di sposarsi. La coppia ha però vissuto un momento particolarmente difficile, quando la showgirl dopo essere rimasta incinta ha poi perso il bambino. Un evento doloroso, dal momento che desideravano poter vivere la gioia di un figlio insieme e al ricordo di questa perdita, raccontata anche nella casa, inevitabilmente facendo riemergere un dolore sopito da tempo.