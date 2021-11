GFVip, Giucas Casella si spoglia e riceve il messaggio di Orietta Berti La sorpresa di Orietta Berti ha confermato l’immagine ironica di Giucas Casella come tombeur de femmes di un tempo. Iva Zanicchi è entrata nella casa nella puntata precedente, poi c’è l’ormai risaputa complicità con Katia Ricciarelli, alla quale regala un appassionato bacio in bocca, prima di lasciarsi andare ad uno spogliarello senza freni. Si sbottona la camicia, inizia a saltare sui divani e grida: “Sono un figo ora si o no?”, rivolgendosi allo studio.

A cura di Giulia Turco

Giucas Casella è tutto un fuoco nella puntata di lunedì 8 novembre del Grande Fratello Vip. La bellissima sorpresa della sua cagnolina Nina gli ha ridato la linfa vitale e gli ha fatto ricaricare le energie per essere più forte di prima. Qualcosa fa pensare che la sua permanenza nella casa sarà ancora lunga. D'altronde il paragnosta si sta rivelando l'elemento comico di questa edizione che risolleva gli animi già da diverse prime serate.

Giucas Casella nudo: "Sono un figo o no?"

Tanto è l'entusiasmo per le ultime sorprese, che l'illusionista si lascia andare ad un momento di follia. La sorpresa di Orietta Berti che gli ha inviato un messaggio di saluti ha confermato l'immagine ironica di Giucas Casella tombeur de femmes di un tempo. Iva Zanicchi è entrata nella casa nella puntata precedente per salutarlo, poi c'è l'ormai risaputa complicità con Katia Ricciarelli, alla quale regala un appassionato bacio in bocca, prima di lasciarsi andare ad uno spogliarello senza freni. Si sbottona la camicia, inizia a saltare sui divani e grida: "Sono un figo ora si o no?", rivolgendosi allo studio.

La sorpresa di Orietta Berti per Giucas Casella

La cantante ha inviato un dolcissimo messaggio a Giucas da parte sua e del marito Osvaldo, ricordando i bei momenti condivisi in gioventù. Lavoravano insieme ad un circo tenda, "tu facevi il fachiro e io la cantante", racconta Orietta Berti. "Lavoravi a dorso nudo e avevi i boccoli biondi. Una sera sei anche svenuto, c'era tutto il sangue a terra e io e Osvaldo ti abbiamo portato in ospedale". Il conduttore: "Ma allora le sirene che sentivi erano quelle dell'ambulanza!", prende in giro Giucas Casella che aveva raccontato di aver sentito le fatidiche sirene, ai tempi, innamorandosi perdutamente della cantante.