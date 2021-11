Sorpresa al GF Vip, Giucas Casella ritrova il suo cane Nina e impazzisce di gioia Alfonso Signorini fa una sorpresa a Giucas Casella, permettendogli di uscire per alcuni secondi dalla Casa del GF Vip per abbracciare il suo cane. La gioia di Giucas Casella nel vedere effettivamente la sua Nina è stata a dir poco incontenibile. L’illusionista si è gettato a terra per accarezzare la cagnetta, mostrando una contentezza senza freni.

Momento di gioia incontenibile per Giucas Casella, che al Grande Fratello Vip ritrova la piccola Nina, la cagnolina che da settimane invoca. Dopo Katia Ricciarelli, che alcune settimane fa aveva incontrato il suo Ciuffy, quello dell'incontro con il cane sembra essere diventato una colonna portante di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

La sorpresa per Giucas Casella

Anche in questo caso l'incontro con il cane è avvenuto all'esterno della Casa, con Signorini che ha chiamato Casella con un tranello, invitandolo ad uscire ma senza dirgli in modo chiaro che sarebbe stata una sorpresa. Giucas Casella ha inizialmente capito che si trattasse del cane, ma quando è uscito e non ha visto altro che una ciotola, ha pensato si trattasse dell'ennesimo scherzo di Alfonso Signorini. La gioia di Giucas Casella nel vedere effettivamente la sua Nina è stata a dir poco incontenibile. L'illusionista si è gettato a terra per accarezzare la cagnetta, mostrando una contentezza senza freni.

Non è il primo "tormentone" di questo GF Vip che vede coinvolto Giucas Casella. Nelle scorse settimane al centro delle sue preoccupazioni c'è stato insistentemente il cappotto termico della sua casa in Sicilia. Un'ossessione che lo ha perseguitato per settimane e lo ha reso oggetto di scherno e scherzi da parte dello stesso conduttore del programma.

L'accoppiamento con il cane di Iva Zanicchi

Nei giorni scorsi Iva Zanicchi, storica amica di Giucas Casella, era entrata nella Casa per proporre all'amico di far accoppiare il suo cagnolino alla sua Nina. Lui, vista Iva, aveva accettato subito, e non era mancata una battuta di Iva che si era fatta ripetere da Signorini il nome del cane di Giucas: “Ah Nina? Ok, perché se si chiamava Mina non li avrei fatti accoppiare!” Ovviamente la stoccata e alla celebre cantante, in passato ‘rivali’.