I 5 momenti imperdibili del GF Vip: la lite Volpe-Bruganelli e le lacrime di Sophie Codegoni La quinta puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 27 settembre in prima serata, ha portato diverse novità nella Casa più spiata d’Italia. I gieffini si sono dovuti destreggiare tra sorprese, scontri, litigi e qualche chiarimento. Ecco, quindi, i cinque momenti imperdibili del primo appuntamento settimanale con il reality di Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

La quinta puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 27 settembre, è stata un susseguirsi di colpi di scena che ha coinvolto i gieffini presi alla sprovvista dalle troppe emozioni. Ecco, quindi, quali sono i cinque momenti più significativi del primo appuntamento settimanale con il reality show di Canale 5.

La lite tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

La puntata si apre con lo scontro che tutti aspettavano, quello tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due avevano avuto un primo battibecco tramite social, dopo che la moglie di Paolo Bonolis aveva pubblicato una foto che la ritraeva insieme a Giancarlo Magalli. Le due, interrotte continuamente da Alfonso Signorini, si sono punzecchiate a più riprese: "Io e te non siamo amiche, poi pensavo avessi una forza diversa" ha sbottato la Bruganelli.

Il triangolo tra Soleil, Greta Giulia Mastroianni e Gianmaria

Uno dei momenti più caldi della serata è stato il nuovo scontro tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, ormai i protagonisti indiscussi della sesta edizione del reality, che continuano a rinfacciarsi comportamenti scorretti l'uno nei confronti dell'altra. Ad intervenire questa volta ci ha pensato Greta Giulia Mastroianni, la fidanzata di Gianmaria che, però, se all'influencer italo-americana ha detto di ridimensionare le parole rivolte all'imprenditore napoletano, a quest'ultimo ha detto di mostrarsi per quello che è davvero e non per la persona terribile che sta venendo fuori da queste prime settimane di permanenza nella casa.

Il ritorno di Valentina Nulli Agosti

Non contenta del primo confronto avuto con il suo ex, Tommaso Eletti, ormai eliminato,Valentina Nulli Agosti è tornata nella Casa più spiata d'Italia per parlare con gli inquilini che hanno avuto da ridire sul suo comportamento. La prima, Sophie, non ha avuto remore nel dirle: "Per me sei stata imbarazzante, una donna della tua età che si comporta in questo modo, non può essere definita in altro modo".

Le lacrime di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha raccontato un episodio della sua vita che l'ha particolarmente segnata e che ha avuto come protagonista sua madre, Valeria, a cui la giovane ex tronista è molto legata. Il loro è un rapporto simbiotico, per questo incontrarla fuori la casa del Grande Fratello è stato per lei un motivo di enorme commozione. "Sophie apri il tuo cuore, perché gli uomini non sono tutti come quello che ha fatto del male a me" le ha detto la madre tra le lacrime.