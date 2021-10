I 5 momenti imperdibili della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di confronti tra i protagonisti della sesta edizione. Da Katia Ricciarelli e Jo Squillo che hanno provato a chiarirsi dopo lo screzio di venerdì scorso, a Gianmaria Antinolfi chiamato a scegliere tra Sophie e Soleil. Infine è arrivato anche il confronto tra Miriana Trevisan e Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu.

A cura di Ilaria Costabile

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata all'insegna dei confronti. I concorrenti hanno avuto modo di parlare apertamente di alcune questioni che sono state sviscerate già nelle scorse settimane e che hanno rappresentato degli argomenti di discussione non da poco: da Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni a Katia Ricciarelli e Jo Squillo, per poi finire con Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

Lo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo

La puntata si apre con lo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo. Le due avevano già avuto uno screzio nel corso della puntata precedente, in cui la cantante aveva attaccato la showgirl definendola una bugiarda. In questo nuovo faccia a faccia le due vorrebbero chiarirsi, ma in realtà l'astio sembra acuirsi: "Io cerco di avere un rapporto leale tra donne con lei, ma non accetta il contraddittorio" dice la Squillo, rimproverata dalle opinioniste per il suo modo di fare fin troppo buonista.

Gianmaria Antinolfi tra Soleil e Sophie

Un nuovo confronto a tre anima la puntata del Grande Fratello Vip, ma il vero protagonista è Gianmaria Antinolfi chiamato a fare una scelta tra Sophie Codegoni, a cui si è avvicinato ultimamente e Soleil Sorge, sua ex fiamma. L'imprenditore, però, sembra aver fatto la sua scelta, ormai definitiva, puntando sulla giovanissima ex tronista di Uomini e Donne.

Le lacrime di Davide Silvestri

Una sorpresa molto gradita è quella che ha visto protagonista Davide Silvestri, finora il mattatore del reality che, per la prima volta è riuscito a mettersi a nudo. L'attore ha parlato delle difficoltà incontrate nel mondo dello spettacolo, quando si è ritrovato a dover lavorare come operaio, visto che non è sempre facile trovare una propria collocazione. In puntate, poi, è intervenuto suo padre, davanti al quale Davide non è riuscito a trattenere le lacrime.

Il confronto tra Miriana, Nicola e Patrizia Mirigliani

Momento topico della puntata è stato l'incontro tra Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu e Miriana Trevisan. I due gieffini stanno vivendo una conoscenza fin troppo altalenante, dove la showgirl ha più volte dichiarato di volerci andare con i piedi di piombo, mentre lui ha già dichiarato di essere innamorato. A questo proposito, dopo i commenti della scorsa puntata mostrata da Signorini alla coppia, la Mirigliani è entrata in casa per spiegare le sue preoccupazioni: "Io non penso che tu sia un fesso, ma noi abbiamo sofferto tanto, quindi al momento un'altra delusione non ti farebbe bene".

Il fidanzato di Francesca Cipriani lascia la casa

Dopo aver trascorso il fine settimana nella casa più spiata d'Italia accanto alla sua fidanzata, Alessandro Rossi deve lasciare il reality. Ovviamente Francesca Cipriani non è per niente d'accordo e cerca di convincere Signorini a fare restare qualche altro giorno la sua dolce metà, purtroppo senza risultati. Non mancano lacrime a profusione una volta abbandonata la casa.