GFVip, lo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo: “Basta con questo voler salvare il mondo” Il primo confronto della puntata riguarda Katia Ricciarelli e Jo Squillo. Le due dopo lo screzio del precedente appuntamento con il reality, dove la soprano ha nominato la showgirl, definendola bugiarda, hanno ripreso a parlare, ma non ne è uscito nulla di buono. La cantante, infatti, si è mostrata infastidita dal comportamento della Squillo, definita fin troppo buonista.

La puntata di lunedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip si apre con uno scontro tra titani, lasciato in sospeso dall'ultimo appuntamento con il reality di Canale 5, ovvero quello tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo. Le due avevano già battibeccato in sede di nomination e Alfonso Signorini ha pensato che fosse arrivato il momento di un confronto diretto tra le due che, però, si è riversato contro la cantante.

Katia Ricciarelli infastidita da Jo Squillo

Dopo aver visto i filmati in cui le due hanno parlato anche in confessionale dei rispettivi atteggiamenti, utilizzando anche delle parole non propriamente piacevoli, la prima a parlare è proprio Jo, definita bugiarda e falsa dalla cantante che, quindi, ne approfitta per chiederle a cosa di riferisse quando parlava di "una lista di cose da dire": "Non so perché tu abbia detto bugiarda, la lista di cui parlo faceva parte di un discorso, ci sono tante piccole cose che non ci vanno bene, ma per amore e per rispetto non siamo qui a dire tutte le cose che ci danno fastidio, possiamo dire ben altro". Il discorso viene interrotto da Katia Ricciarelli che attacca Jo Squillo: "Dici la verità, basta. Dai Alfonso, io non ce la faccio più, lei deve fare sempre la tizia che vuole salvare il mondo, ma basta".

Jo prova a spiegare le sue ragioni

L'atteggiamento di Katia infastidisce Jo Squillo che, quindi, reagisce contrapponendo una certa pacatezza: "Io non voglio essere così piccata nel rispondere. Parlami con rispetto, parliamo da donne intelligenti". Tornando a parlare della situazione che ha scatenato il litigio, ovvero lo screzio tra la Ricciarelli e Carmen Russo, alla domanda sul perché si fosse intromessa difendendo la ex ballerina a spada tratta, la showgirl risponde: "Io te l'ho spiegato, le tue posizioni sono legittime, perché tu ti sei risentita giustamente, è una frase che può essere presa male. Bisogna sempre far la tara, Carmen è sempre stata meravigliosa".

Adriana Volpe scuote Jo Squillo

Interviene nella discussione Adriana Volpe che incita Jo Squillo ad essere una più diretta e meno costruita e buonista nel dire ciò che pensa: "Se hai una lista di cose che non vanno bene, dilla, questo è quello che stiamo aspettando tutti, non esce fuori il tuo carattere". La risposta arriva immediata: "