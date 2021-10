GF Vip, Patrizia Mirigliani avverte suo figlio Nicola: “Una delusione non ti farebbe bene” La prima coppia del Grande Fratello Vip è quella formata da Nicola Pisu e Miriana Trevisan. I due dopo i commenti di Patrizia Mirigliani rivolti al figlio hanno avuto un momento di distacco, per poi riavvicinarsi. In puntata però il gieffino ha potuto incontrare sua madre che ne ha approfittato per chiarire le sue posizioni.

A cura di Ilaria Costabile

La prima vera liaison del Grande Fratello Vip è quella che vede insieme Nicola Pisu e Miriana Trevisan, i due tra svariati tira e molla, continuano la loro conoscenza, ma nella scorsa puntata i commenti che Alfonso Signorini ha fatto leggere alla coppia scritti da Patrizia Mirigliani, hanno destato non pochi dubbi nella showgirl che ha provato a prendere le distanze dal gieffino. In puntata, però, è intervenuta la madre di Nicola, per fare chiarezza sulle frasi che le sono state attribuite.

L'incontro tra Nicola Pisu e sua madre

Miriana Trevisan, parlando con Alfonso Signorini, non ha negato di aver subito l'impatto di quel commento inequivocabile con cui la madre diceva a Nicola di non farsi prendere in giro: "Mi ha giudicata, lui invece ha una stima per me, sembra che non si fidi di lui, delle sue scelte e non lo lascia libero. Per me è stata una ferita molto forte. Mi sono preoccupata tanto di lui". Dal canto suo, però, Nicola ha dichiarato: "Non me l'aspettavo, mia madre dice che vuole vedermi felice e io sto dimostrando di essere felice con lei". Il conduttore ha fatto entrare in casa Patrizia Mirigliani che aspetta in giardino l'arrivo di suo figlio. Non appena Nicola è stato sottoposto al freeze, inizia il discorso di sua madre:

Io non penso per niente che tu sia fesso, penso che tu sia una persona straordinaria, e penso che quello che sta venendo fuori di te la gente lo ama tantissimo, perché hanno scoperto delle caratteristiche che non è facile trovare. Non era un messaggio rivolto a nessuno in particolare, abbiamo vissuto dei momenti troppo difficili, devi essere felice ogni giorno della tua vita e la tua felicità deve dipendere da te stesso. Non capisco perché le mamme che hanno aiutato i propri figli devono essere considerate come usa e getta, io mi preoccupo per te. Se provi dei sentimenti io sono felice per te, io sono una donna che non si vergogna dietro a niente, sai quante battaglie ho fatto per le donne, quindi il mio ruolo di madre voglio che sia rispettato, come vai rispettato tu che stai dimostrando di essere speciale.

Le preoccupazioni di Patrizia Mirigliani

Nicola appena ha potuto, liberato dal freeze, ne ha approfittato immediatamente per chiarire quanto ha detto subito dopo la puntata nei confronti della madre: "Ti volevo chiedere scusa perché magari quel giorno mi sono un po' innervosito. Ti volevo dire che io sono felice di essere qui, ho conosciuto delle persone fantastiche". Ma a porre la domanda fatidica, in merito a Miriana è Alfonso Signorini che, infatti, chiede alla Mirigliani il perché da quando è entrata nella Casa non abbia ancora nominato la showgirl: