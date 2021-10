I 5 momenti imperdibili dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip: povero Giucas, grande Manuel Dai capelli strappati di Giucas Casella da Francesca Cipriani alla rissa televisiva tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe fino ai grandi esempi di Samy Youssef e Manuel Bortuzzo: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2021 è stata, con i 5 momenti imperdibili della serata.

I momenti imperdibili dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip sono cinque in tutto, il resto fa volume. Per citare Leonardo Pieraccioni che citava a sua volta Ennio Flaiano. E il primo di questi cinque momenti ne racchiude due, non per ragioni di economia, ma perché è tutto successo nello stesso blocco, e tutto così in fretta, da spingerci per questa soluzione. Di cosa parliamo? Vediamolo insieme ma ha a che fare con i capelli di Giucas Casella, come avrete capito dalla foto di copertina.

La soap di Francesca Cipriani e i capelli strappati di Giucas Casella

Parliamo di Francesca Cipriani che rompe cose o almeno cerca di farlo, come il plexiglas dell'occhio del Gf che la divide dal suo bell'Alessandro. Non solo il plexiglas ma anche lo stesso pannello che apre e chiude l'occhio viene sottoposto ai "maltrattamenti" della Cipriani, che quando vede il suo compagno non ci vede più. Ne fa le spese il povero Giucas Casella che ci rimette una ciocca dei suoi capelli. Change!

Il giusto tributo a Samy

Samy è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, ma per lui c'è stato il tempo di regalargli un giusto, anzi giustissimo, tributo. È arrivato Angelo, il suo tutore ai tempi della casa famiglia che l'ha accolto al momento dello sbarco in Italia. L'operatore ha descritto i primi tempi di Samy in Italia: "Sei venuto qui e hai fatto tanti sacrifici. Tutti quelli che ti hanno conosciuto ti vogliono tanto bene". Storia fantastica.

Manuel Bortuzzo è leggenda

Come Will Smith, o forse di più. Dopo quello che ha fatto nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo continua ad attestarsi come la cosa più bella che sia mai capitata nella storia del reality show. Alfonso Signorini, del resto, se lo riconosce da solo: "È la pagina più bella di sempre". Ha ragione. Non c'è mai stato pietismo, non c'è mai stata retorica attorno alla sua storia, solo una passerella importantissima per un ragazzo a cui è stato tolto tanto, ma che ha la giusta voglia per riprendersi tutto con gli interessi. Entusiasmo contagioso.

Giucas Casella e Katia Ricciarelli sono stati insieme

Confermatissimo: Giucas Casella e Katia Ricciarelli sono stati insieme. Momento di grande ironia nella stanza con il lettone. Alfonso Signorini mette sotto torchio la coppia e riesce a farsi dire la verità su ogni cosa. Katia Ricciarelli: "Il giorno dopo ero tutta scombinata e languida, lui non voleva andare più via". E Giucas: "Ma funzionavo bene o no?". Non succederà più.

Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli

L'ottava puntata non fa in tempo ad iniziare che Alfonso Signorini butta subito "il mostro" in prima pagina, che in questo caso è un'intervista che Adriana Volpe ha rilasciato sull'affaire Bruganelli-Magalli. Parole dure che fanno arrabbiare Lady Bonolis: "Con me hai chiuso! Io quando esco di qua torno a fare il mio lavoro, tu forse hai bisogno di pubblicità". La cosa più divertente è che più tardi Alfonso Signorini si rivolgerà a loro per parlare di solidarietà femminile che manca tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan. Catfight!