Francesca Cipriani strappa i capelli a Giucas Casella, dopo avere incontrato il fidanzato Alessandro Disavventura in diretta al Grande Fratello Vip per Giucas Casella. Il concorrente è stato travolto dall’entusiasmo di Francesca Cipriani. La donna, all’apice della gioia per avere rivisto il fidanzato Alessandro Rossi, ha strappato i capelli all’illusionista. Ovviamente non aveva intenzione di fargli male e si è subito scusata.

A cura di Daniela Seclì

Piccola disavventura per Giucas Casella, nella puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 8 ottobre. Il concorrente è stato travolto dall'entusiasmo di Francesca Cipriani che gli ha staccato una ciocca di capelli. Ma andiamo con ordine. Tutto ha avuto inizio da una sorpresa. Alfonso Signorini ha dato a Francesca Cipriani la possibilità di rivedere il fidanzato Alessandro.

Francesca Cipriani rivede Alessandro e travolge Casella

Francesca Cipriani ha avuto modo di rivedere brevemente il fidanzato Alessandro ma solo attraverso un vetro. L'uomo l'ha invitata a stare tranquilla, perché lui è fuori che l'aspetta ed è pronto a condividere il suo futuro con lei:

"Io faccio il tifo per te, sono sempre qui per te. Io ti amo da morire. Hai fatto tanti sacrifici per essere qui oggi. Vorrei stare tutti i giorni con te, ma io faccio il tifo per te. Sei la ragazza migliore del mondo. Hai un cuore e una sensibilità uniche. Ti penso, sei la mia anima gemella. Ti amo da morire, ci sono sempre per te".

Il Grande Fratello ha provato a interrompere la conversazione, chiudendo le ante che coprivano il vetro, ma Francesca Cipriani si è opposta, urlando e tenendo aperta la finestra con le mani. Alfonso Signorini l'ha rimproverata: "Portate via Francesca". Una volta terminato il colloquio con il fidanzato, l'entusiasmo della gieffina è stato incontenibile. A un certo punto, gli spettatori hanno sentito Giucas Casella urlare.

Francesca Cipriani ha strappato i capelli a Giucas Casella

Il povero Giucas si dimenava e urlava: "Ahi, Ahi i capelli. Francesca, che c'entro io". Ma Cipriani continuava a gridare all'indirizzo del fidanzato: "Ti amo amore, ti amo". L'illusionista, quindi, ha spiegato ad Alfonso Signorini: "Mi ha tolto una ciocca di capelli. Se ho il parrucchino? Ma no, non ce l'ho". Francesca, allora, ha provato a giustificarsi: "Lui mi ha detto ‘Fai vedere a tutta l'Italia che non ho il parrucchino" e per questo gli avrebbe tirato i capelli. Smentita dal diretto interessato, gli ha chiesto scusa.