GfVip, il tutore della casa famiglia incontra Samy: “Hai fatto tanti sacrifici”

Una sorpresa per Samy Youssef. Al Grande Fratello Vip 2021 si è presentato Angelo, il responsabile della casa famiglia di Tarquinia che ha accolto e dato un lavoro all'egiziano, quando aveva 15 anni. Dopo essere arrivato in Italia con un barcone da clandestino, Samy si è dato da fare: "Sei venuto qui e hai fatto tanti sacrifici. Tutti quelli che ti hanno conosciuto ti vogliono tanto bene".

Il ricordo di Alfredo

È una bella testimonianza quella restituita da Alfredo che ha ricordato di quando è andato a prendere per la prima volta un piccolo Samy: "Avevi sempre quel sorriso".

Quando io e Cesare ti siamo venuti a prendere con il furgone della casa famiglia. Avevi degli occhi enormi. Mi ricordo quel viaggio, dopo la parte più pericolosa del tuo viaggio, era un viaggio che ti serviva per realizzare i tuoi progetti, i tuoi e della tua famiglia. Sorridevi sempre. Eri favoloso. Avevi ancora 15 anni. Abbiamo dovuto aspettare qualche settimana, prima di darti la prima grande risposta: il lavoro. Tu dovevi aiutare la tua famiglia in Egitto e nel frattempo i tuoi sogni si concretizzavano. Hai trovato al ristorante una grande famiglia. Tutti quelli che hai conosciuto ti vogliono tanto bene. Hai cominciato come aiuto cuoco, e tutti i soldi che guadaganvi li mandavi alla famiglia.

Un tema importante

Alfonso Signorini inanella un altro tema caldo come quello dell'immigrazione e dell'integrazione, ne parla spogliandone il più possibile dei contorni di retorica. La testimonianza di Alfredo, l'operatore della casa famiglia, è quanto di più vero abbiamo potuto ascoltare in questa ottava puntata del GfVip, contraddistinta peraltro da un altro grande messaggio, quello di speranza, forza e determinazione dato da Manuel Bortuzzo. L'atleta, infatti, ha cominciato a camminare per fare esercizi e cercare di rimettersi in piedi.