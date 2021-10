Manuel Bortuzzo cammina con le sue gambe, Signorini: “È la pagina più bella del GfVip” Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi e ha cominciato a camminare con un tutore nella casa del Grande Fratello Vip. “È la pagina più bella della storia del Grande Fratello Vip”, lo sottolinea più volte Alfonso Signorini. E l’atleta ammette: “Sono convinto di poter tornare a camminare ma sono pronto anche se accade il contrario”.

"È la pagina più bella della storia del Grande Fratello Vip", lo sottolinea più volte Alfonso Signorini. Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi e ha cominciato a camminare con un tutore. L'atleta sogna un giorno di tornare a camminare ed è stato un grande insegnamento per tutti. "Com'è guardare la casa dall'alto?" chiede Alfonso Signorini e Manuel Bortuzzo risponde con il sorriso: "È piccola. Il piano cottura sembrava così grande".

La determinazione di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo determinato, un esempio per tutti, ha dichiarato: "Io sono convinto di riuscire a camminare, ma sono comunque pronto nel caso questo non succeda". E la reazione di tutti è stata incredibile. Manila Nazzaro: "Io spero che possa tornare a camminare. In quel momento è stato un sogno realizzato. Per noi mamme, è sempre uguale. È una montagna altissima, anche seduta in quella sedia". Amedeo Goria: "La sfida che lancia a noi stessi è straordinaria. Io lo provoco: tra tre anni ci vediamo in piedi. Lui è così determinato che dice: ma che tre anni, prima prima". Si scherza anche con Giucas Casella, che lo aveva scambiato per un altro concorrente.

L'analisi di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha analizzato il momento, nel corso di questa ottava emozionante puntata del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis ha notato che l'emozione che hanno provato gli inquilini, in qualche modo è sostenuta e alimentata in proporzione, legata con la forza di volontà di Manuel Bortuzzo. Ecco cosa ha dichiarato l'opinionista (protagonista di una rissetta iniziale con Adriana Volpe in questa puntata):

L'emozione che hanno provato tutti gli inquilini è direttamente proporzionale alla volontà di Manuel che tutti i giorni ha. Con la sua forza e la sua determinazione, ha dato una prova enorme. Chi si trova in difficoltà ci dà la forza.

Forse ha ragione Alfonso Signorini: se non è la puntata più bella, è certamente una delle più significative della storia del Grande Fratello Vip.