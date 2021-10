“Con me hai chiuso”: è rissa tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al Gf Vip L’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2021 inizia con il botto: è rissa tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che non ha gradito l’ultima intervista che la conduttrice e opinionista ha rilasciato sul caso “Magalli”. La reazione della moglie di Paolo Bonolis: “Con me hai chiuso. Hai esagerato”.

L'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2021 comincia davvero con il botto. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe tornano a scontrarsi sugli strascichi dell'ormai famigerata fotografia che la moglie di Paolo Bonolis ha fatto con Giancarlo Magalli. Adriana Volpe ha rilasciato ancora un'altra intervista sulla vicenda e Sonia Bruganelli ha detto ancora una volta la sua: "Io terminata questa avventura, io torno a fare il mio lavoro. Tu, con questa pubblicità, magari lavorerai e poi non lo so. Ma con me hai chiuso. Hai esagerato".

L'attacco di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli passa al contrattacco nel momento in cui Alfonso Signorini le cede la parola. Adriana Volpe più volte prova a inserirsi per interromperla, ma Sonia Bruganelli imposta meglio il tono della voce e ha il sopravvento:

Il fatto che lei abbia così sofferto per una foto, il fatto che ne parla da settimane, sta rendendo questa foto una vittoria del Premio Pulitzer. Sta diventando più famosa la foto che l'argomento della foto. Prima di parlare di solidarietà tra donne, di amicizie e di altro, pensaci. Io terminata questa avventura, io torno a fare il mio lavoro. Tu, con questa pubblicità, magari lavorerai e poi non lo so. Ma con me hai chiuso. Hai esagerato.

La replica di Adriana Volpe

Adriana Volpe ha cercato di giustificarsi, spiegando che generalmente le interviste vengono pubblicate a distanza di giorni, se non settimane ed è per questo motivo che questa nuova intervista, in qualche modo, rimesta ancora in una piaga, in una ferita, che comunque Adriana Volpe considera chiusa.

Doveva sdrammatizzare. Se avesse sdrammatizzato, sarebbe finita lì. È ovvio che i giornalisti poi ti chiedono una reazione. Come tu ben sai, i giornali escono tempo dopo e una settimana dopo. La verità però viene a galla e le bugie hanno le gambe corte.

Nell'ultima intervista, Adriana Volpe aveva dichiarato: "Hanno la stessa natura", parlando di Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli.