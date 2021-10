Adriana Volpe ancora contro Bruganelli e Magalli: “Hanno la stessa natura” L’opinionsta del GF Vip torna a parlare della sua compagna di banco e della foto pubblicata con Giancarlo Magalli, che lei continua a dimostrare di non aver digerito: “”Sono della stessa pasta – dice in un’intervista – hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano”.

A cura di Andrea Parrella

Tra gli argomenti più dibattuti delle ultime settimane, specialmente tra i fan di reality e mondo a cavallo tra Tv e social, c'è di sicuro la querelle tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, cominciata con una foto pubblicata da quest'ultima sui social insieme a Giancarlo Magalli. Una storia apparentemente irrilevante, che ha però portato alla reazione di Adriana Volpe, compagna di viaggio di Sonia Bruganelli come opinionista al GF Vip, colpita direttamente dalla foto per i precedenti litigiosi con Giancarlo Magalli, che lei stessa ha portato in tribunale.

Bruganelli e Magalli, le parole di Adriana Volpe

Una polemica che pareva essersi sopita, dopo che entrambe ne avevano parlato in diretta al Grande Fratello Vip, ma che ritorna dopo un'intervista rilasciata da Adriana Volpe al settimanale Oggi, in cui torna a parlare del rapporto complicato con Bruganelli e dell'opinione che ha di lei e di Magalli: "Sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano". E proprio sulla sua compagna di viaggio al GF Vip aggiunge: "Non so nemmeno io se ama la provocazione a prescindere, forse pensava di fare una goliardata, un tentativo mal riuscito, il tutto poi le è sfuggito di mano, ha sottovalutato tutto il mio passato, le mie battaglie fatte, anche giuridiche. Ci sono due rinvii a giudizio".

Le parole di Magalli sulla foto incriminata

A parlare della stessa foto era stato Giancarlo Magalli, cheintervistato a Verissimo aveva minimizzato: "Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare. È stata una provocazione e lo sapevamo". Quindi il presentatore ha aggiunto: "L’intento era chiaro: che lei (Adriana Volpe ndr) la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente".