GFVip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe litigano dopo la cena con Magalli: “Non siamo amiche”

A cura di Giulia Turco

È tempo di scintille tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in studio al GFVip. Come promesso, le due opinioniste si sono scontrate dopo i battibecchi via social avvenuti nel weekend. Il casus belli è stata una cena che la Bruganelli si è gustata nel centro di Roma, insieme al marito Paolo Bonolis e alcuni amici. Tra loro c'era anche Giancarlo Magalli, l'acerrimo nemico della Volpe, con la quale il conduttore ebbe un furioso scontro che segnò il divorzio della conduttrice dalla Rai. In studio, è ora del confronto a quattr'occhi e Adriana Volpe prepara i pop corn.

Il faccia a faccia tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

"La realtà è che siamo andati in questo ristorante insieme a quattro persone, tra cui Magalli", ammette la moglie di Paolo Bonolis rispondendo alle domande curiose di Alfonso Signorini. "Magalli mi ha detto che ha saputo della mia esperienza al Grande Fratello", spiega la Bruganelli alludendo alla Volpe. "Mi ha chiesto come mi trovo e ho risposto che siamo molto diverse", sentenzia. Adriana Volpe smangiucchia pop corn come a godersi lo spettacolo mentre ascolta le sue spiegazioni. "Sono stata leggera è vero, ma credevo che lei avesse una forza interiore diversa", si giustifica. "Le ho anche scritto su Whatsapp, ma lei ha preferito rispondere in maniera pubblica". La Volpe è furiosa: "Ho poco da aggiungere, hai detto che non sono nemmeno tua amica". "Ah perché lo siamo? Non mi saluti neanche quando mi incroci dal secondo giorno, non siamo amiche", la chiude l'altra.

La foto di Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli

Ecco che in un sabato sera romano qualunque è andata in scena la cena della discordia.Sonia Bruganelli non solo si è goduta una cena godereccia in compagnia di Magalli, ma i due si sono persino scattati una simpatica foto insieme subito pubblicata sui social: "Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento ‼️‼️‼️ @magallinobellino ed i suoi aneddoti". L'effetto prevedibile della foto è la reazione di Adriana Volpe, che prima pubblica un video e poi un tweet scritto, in cui dice sostanzialmente la stessa cosa: "Dio prima li fa e poi li accoppia".