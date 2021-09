Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli insieme, il “dispetto” ad Adriana Volpe Basta una semplice foto di Sonia Bruganelli con Giancarlo Magalli, acerrimo nemico di Adriana Volpe, ad accendere il dualismo tra le due opinioniste del GF Vip. Molti vedono nel selfie pubblicato su Instagram una provocazione, Adriana Volpe risponde puntualmente piccata e Bruganelli rivendica la pubblicazione. Dispetto involontario o querelle programmata per far parlare del GF Vip?

A cura di Andrea Parrella

Se l'antipatia tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sia realtà, o frutto di un ambiziosa progetto di scrittura televisiva, è cosa che scopriremo col tempo. Dopo gli accadimenti delle ultime ore è però probabile che elemento portante di questa edizione del reality di Canale 5 sarà proprio il dualismo tra le due opinioniste.

La foto di Bruganelli con Magalli

Perché se vuoi solleticare Adriana Volpe e ottenere una sua reazione, non c'è niente di più efficace che tirare in ballo il suo acerrimo nemico, Giancarlo Magalli, con cui la conduttrice ha ricordi televisivi spiacevoli, diventati col tempo materia che è finita in tribunale. E Sonia Bruganelli cosa fa in un sabato sera come gli altri? Si fotografa proprio con il conduttore, incontrato a cena, pubblicando la foto sui social con questa didascalia: "Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento ‼️‼️‼️ @magallinobellino ed i suoi aneddoti".

La reazione di Adriana Volpe alla foto

L'effetto prevedibile della foto è la reazione di Adriana Volpe, che prima pubblica un video e poi un tweet scritto, in cui dice sostanzialmente la stessa cosa: "Dio prima li fa e poi li accoppia". Frase che dice tutto, se si considera la sua opinione di Magalli.

Nel frattempo sono molti i commenti che arrivano all'indirizzo di Sonia Bruganelli, quasi a sottolineare il suo gesto come volontariamente provocatorio. E lei risponde prima nel merito della reazione della collega: "Mi sembra un po’ esagerata la reazione della signora Volpe… dovrebbe scrivermi tutti quelli con cui ha discusso così potrei evitare di incontrarli a cena con mio marito". Poi si rivolge direttamente a lei, taggandola direttamente: "Se non sono libera di farmi una foto con un collega di mio marito a cena. Davvero @AdrianaVolpeTV , non ti abbiamo pensata proprio GIURO!!!". Un tag che, a voler interpretare in modo sospettoso, potrebbe anche significare che quella della foto con Magalli sia stata una strategia calcolata per far discutere e tirare la volata alla puntata di lunedì del Grande Fratello Vip, dove non c'è dubbio che Signorini solleverà la questione.