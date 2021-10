Giancarlo Magalli: “Il selfie con Sonia Bruganelli è stata una provocazione per Adriana Volpe” Giancarlo Magalli, ospite nel salotto di Verissimo, ha parlato candidamente dello scatto che ha generato non poca discordia tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip. Il conduttore, infatti, si è prestato a fare una foto con Sonia Bruganelli, che ha suscitato una reazione piuttosto piccata da parte di Adriana Volpe, acerrima nemica del noto volto Rai che, inoltre, ha confermato: “Era una provocazione e lo sapevamo”.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di domenica 3 ottobre di Verissimo, Giancarlo Magalli si è raccontato parlando dei suoi nuovi progetti lontano da I Fatti Vostri, ormai ceduto alla conduzione di Salvo Sottile e Anna Falchi, ma ha commentato anche uno degli episodi che più hanno fatto discutere in quest'ultima settimana, animando gossip e schermaglie televisive. Si tratta del selfie scattato insieme a Sonia Bruganelli, diventato argomento di discussione dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, dove la moglie di Paolo Bonolis ha dovuto sottolineare l'innocenza di quel gesto con Adriana Volpe, di cui si conoscono i burrascosi trascorsi con il noto conduttore. Peccato che, proprio l'ospite di Silvia Toffanin, abbia invece ammesso l'intenzionalità di quello scatto.

La foto con Sonia Bruganelli

"Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare. È stata una provocazione e lo sapevamo" così inizia a spiegare la faccenda Giancarlo Magalli, in risposta alla domanda della padrona di casa, la quale cerca di trarre qualche informazione in più, che il conduttore non esita a fornire: "L’intento era chiaro: che lei (Adriana Volpe ndr.) la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente". Il noto volto Rai, poi, commenta la questione ridendone e consigliando di non drammatizzare ogni cosa: "Bisogna prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun altro no" riferimento nient'affatto velato ad Adriana Volpe.

La reazione di Adriana Volpe

Se l'intento era quello di colpire l'opinionista ed ex gieffina, i due ci sono riusciti in pieno. La showgirl, infatti, non appena la foto è stata pubblicata sui social non ha aspettato un attimo per commentare e, piuttosto infastidita dall'accaduto, ha scritto: "Ma che bellini, Dio li fa e poi li accoppia", quasi a voler mettere in cattiva luce la sua collega. Che le due si sopportino più per cortesia che altro è evidente e queste schermaglie ne sono la dimostrazione lampante.