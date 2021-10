Giucas Casella e Katia Ricciarelli sono stati insieme: “Funzionavo bene o no?” Dopo le rivelazioni della settima puntata con le libertà sessuali di Giucas Casella e “quella notte lì” con Katia Ricciarelli, Alfonso Signorini va a fondo nella questione e lascia raccontare i due. Lei: “Io mi ricordo che mi sono svegliata tutta scompisciata. Nel senso, che ero tutta in disordine, tutta spettinata e poi non so, ero tutta languida”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giucas Casella e Katia Ricciarelli grandi protagonisti dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip. Dopo le rivelazioni della settima puntata con le libertà sessuali di Giucas Casella e "quella notte lì" con Katia Ricciarelli ha acceso tutta una serie di ipotesi e di congetture. Inevitabile, per questo motivo, che la cosa rientrasse al centro della scena. E allora Alfonso Signorini mette sotto torchio entrambi con una serie di domande. "Funzionavo bene o non funzionavo bene?" chiede Giucas Casella a Katia Ricciarelli. Alla fine, la conferma c'è stata: tra i due c'è stato qualcosa tanto tempo fa ed è per questo motivo che c'è grande intesa, oggi. "Che faccia tosta che hai, una faccia da sberle", ha detto Katia Ricciarelli nel commentare le battute e le parole di Giucas Casella.

Le domande segrete

Giucas Casella rivela che l'incontro con Katia Ricciarelli è avvenuto a Roma. Katia Ricciarelli ricorda che Giucas indossava un paio di boxer con i cuoricini. Alfonso Signorini scherza: "Ma l'hai ipnotizzata per convincerla?". Giucas è sicuro: "Assolutamente no". Katia Ricciarelli ricorda quella notte scherzando, ma confermando che tra i due c'è stato un rapporto:

Io mi ricordo che mi sono svegliata tutta scompisciata. Nel senso, che ero tutta in disordine, tutta spettinata e poi non so, ero tutta languida. E lui? Lui non se ne voleva più andare.

La sorpresa per Giucas Casella

C'è stata anche una sorpresa per Giucas Casella, da suo figlio James. Una lettera in cui suo figlio si dice orgoglioso di suo padre e di tutti gli spunti che sta fornendo alla narrazione complessiva di questa edizione del Grande Fratello Vip che, dopo otto puntate, si può già dire abbia raggiunto l'obiettivo minimo di ascolti. Alle parole di suo figlio, Giucas Casella si è visibilmente commosso per quanto ascoltato.