GFVip, Giucas Casella che ha avuto rapporti con altri uomini: “L’amore è libertà” L’illusionista non ha nascosto di avere avuto rapporti omosessuali nel corso della sua gioventù e non ha negato che potrebbe riaccadere. “Le mie storie sentimentali sono state tutte al femminili, quelle con gli uomini sono state esperienze occasionali, ma non rinnego nulla”. L’illusionista ha lanciato un messaggio sulla libertà di espressione di sé: “È tutto normale, per fortuna che adesso le cose non stanno come un tempo”.

A cura di Giulia Turco

Giucas Casella ha raccontato di aver avuto rapporti con altri uomini e non ha negato che potrebbe riaccadere. Confessioni, quelle fatte ai compagni nella casa, che hanno inevitabilmente fatto luce su alcuni aspetti della sua vita privata. Alfonso Signorini lo incalza, Casella mette in chiaro: "Le mie storie sentimentali sono state tutte al femminili, quelle con gli uomini sono state esperienze occasionali, ma non rinnego nulla". Erano i tempi della sua gioventù, quando "facevo il facchino a piazza Navona, a Milano, giravo molto. Ho avuto tanto dalla vita". L'illusionista ha lanciato un messaggio sulla libertà di espressione di sé, sotto ogni aspetto: "Meno male che adesso è tutto cambiato, prima era tutto diverso".

Le confessioni di Giucas Casella

In settimana l'illusionista aveva deciso di rivelare ai suoi inquilini un dettagli inedito della sua vita privata, confessando di avere avuto rapporti omosessuali. "Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada", ha esordito. Ha ammesso che quelle pulsioni oggi sarebbero sopite: "Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare".

La vita privata di Giucas Casella

Giucas Casella è stato legato alla modella inglese Carol Torr e dalla loro relazione nel 1987 è nato il figlio James. La modella si è rifatta viva solo oltre 30 anni dopo, chiarendo che sarebbe stata una scelta di Giucas quella di crescere il bambino da solo. Oggi James è un medico e ha regalato a Casella un nipotino. In seguito l’illusionista ha vissuto l’amore con la doppiatrice Valeria Perilli, che dura tutt’oggi da oltre 40 anni. Vissuto lontano dalle copertine, il loro amore è stato ufficializzato al pubblico solo nel 2018 nel salotto di Barbara d’Urso.