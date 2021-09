GFVip, Valentina dopo Tommaso Eletti torna nella casa per uno scontro diretto con i Vip L’ex concorrente di Temptation Island è tornata a Cinecittà per replicare alle accuse che i vipponi le hanno fatto in settimana, nonostante il suo ex Tommaso Eletti sia stato eliminato dal gioco. Sono infuocati Sophie Codegoni: “È la donna che non vorrei mai diventare”, e Alex Belli: “Ha messo Tommaso alla gogna mediatica”. Poi un ultimo confronto di addio con il 19enne: “Sei pronto? Ti distruggo”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pensavate che fosse finita, invece Valentina Nulli Augusti è di nuovo nella casa del GFVip nonostante il suo ex fidanzato Tommaso Eletti sia stato eliminato. Tutto fa sembrare che Valentina stia per entrare a far parte del gruppo di concorrenti, ma non è ancora l'ora, forse, del suo ingresso nella casa. L'ex concorrente di Temptation Island è tornata a Cinecittà per replicare alle accuse che i vipponi le hanno fatto in settimana.

Alex Belli e Sophie Codegoni fanno riflettere Valentina

Tra chi ha speso aspre parole per Valentina c'è Sophie Codegoni che ammette: "Conosco indirettamente Valentina, abbiamo un amico in comune e sapevo che ci sarebbe stato quel confronto con Tommaso", spiega. "Speravo che lei non si dimostrasse quello che è. Tommaso era in una situazione difficile, lei lo ha umiliato, lui ha parlato solo bene di lei nella casa, l'ha trattata come una principessa". Valentina è pronta per lo scontro diretto: "Ringraziate che non sono dentro, vi manderei a parlare con i semafori", tuona l'ex di Tommaso. Alex Belli prova a farla ragionare: "Deponi l'ascia di guerra, Tommaso è un ragazzo d'oro, ha bisogno di aiuto è vero, ma non va messo alla gogna mediatica".

Il confronto tra Valentina e Tommaso

In ultimo è intervenuta anche Clarissa, amica d'infanzia di Tommaso che ha ammesso a Valentina: "Mi hanno ferito le tue parole, lo conosco da tanto e non ho mai visto in lui atteggiamenti da talebano". Chiuso il confronto con la casa Valentina ha incontrato Tommaso sulla passerella della casa per un ultimo confronto di addio. A differenza della volta precedente, il ragazzo trova le parole giuste per darle contro: "Hai fatto una brutta figura venendo qui, sei in una disperata ricerca di visibilità". Lei non molla: "Ti distruggo, sei pronto?". Lui risponde per le rime andandosene: "60mila follower si battono sfigata, buona vita".