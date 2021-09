GFVip, il confronto tra Valentina e Tommaso Eletti: “Mi hai dato della prostituta e minacciata” Valentina, in abito scintillante con tanto di spacco, non si risparmia. “Ho apprezzato il tuo discorso commovente, ma ti devi vergognare per come ti sei comportato”, tuona. “Oggi sono tornata a vestirmi come voglio, senza le tue regole da talebano”, gela, prima di dedicarsi allo scontro sul fronte di Sonia Bruganelli: “Perché lo hai portato in un programma che ha messo in evidenza i suoi lati più deboli?”.

A cura di Giulia Turco

Per Tommaso Eletti è tempo di fare i conti con la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Il loro rapporto si è interrotto a Temptation Island dopo che il 19enne romano ha tirato fuori il peggio di sé. Non solo mostrando a tutta Italia la sua folle gelosia, ma persino tradendola con una delle ragazze del villaggio. I due non si vedevano dallo scorso 7 agosto, data del matrimonio degli amici del programma Stefano e Claudia, ma Valentina è nella casa pronta ad un acceso confronto e intenzionata a togliersi più di un sassolino dalle scarpe. Tommaso si dice intangibile: "Non provo più l'amore di prima, sono giovane e devo crescere", ma alla vista di Valentina le lacrime gli sgorgano dagli occhi.

L'incontro tra Tommaso Eletti e Valentina

Valentina, in abito scintillante con tanto di spacco, non si risparmia. "Ho apprezzato il tuo discorso commovente, ma ti devi vergognare per come ti sei comportato", tuona. "Dopo il programma sono stata male e ho subito tanti attacchi. Nessuno ha capito il sentimento puro che ci univa, ma nonostante tutto mi sono rialzata", spiega davanti a Tommaso freezzato. "Oggi sono tornata a vestirmi come voglio, senza le tue regole da talebano", gela. "Quello che nessuno sa che mi hai insultato, minacciato, quando ho ripreso in mano la mia vita. Mi hai tacciata di prostituta e mi sto limitando".

Lo scontro tra Valentina e Sonia Bruganelli

Ma c'è un altro fronte di discussione, quello tra Valentina e l'opinionista Sonia Bruganelli che nelle puntate precedenti aveva puntato il dito contro di lei scaricandole almeno in parte le responsabilità del loro rapporto naufragato. "Perché se lo amavi in modo così puro lo hai portato in un programma che ha messo in evidenza i suoi lati più deboli?". Valentina cerca di spiegare che credeva nel programma, che avrebbe preso una piega inaspettata e deludente.