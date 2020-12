Tra i programmi di stasera lunedì 21 dicembre c'è la ventottesima puntata del reality show "Grande Fratello Vip" che continua tra eliminazioni inaspettate, come quella di Cristiano Malgioglio, squalifiche per comportamenti offensivi e poco corretti, come è successo a Filippo Nardi, nuovi ingressi e probabili nuovi amori che stanno sbocciando, come quello tra Adua Del Vesco e Dyane Mello. L'attrice, infatti, ha ammesso di provare un sentimento inaspettato per la modella che va al di là della semplice amicizia.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno il docureality condotto da Max Giusti "Boss in incognito 2020" su Rai Due, che racconta come gli imprenditori percepiscano la loro attività assumendo il punto di vista dei lori dipendenti, il programma di inchiesta "Report – I segreti dell'OMS" su Rai Tre e il programma di approfondimento "Quarta Repubblica" su Rete Quattro.

Tra i film di stasera 21 dicembre 2020 segnaliamo il film commedia "Non ci resta che il crimine" su Rai Uno, il film d'azione "Extraction" su Italia Uno e il film western "Passione ribelle" su Rai Movie.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Non ci resta che il crimine (Film commedia)

Non ci resta che il crimine (Film commedia) 23:20: Sette – Storie (Programma di attualità)

Sette – Storie (Programma di attualità) 00:30: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:05: Il caffè di Rai 1 (Programma culturale)

Rai Due

21:20: Boss in incognito 2020 (Docureality)

Boss in incognito 2020 (Docureality) 23:35: Una pezza di Lundini (Programma satirico)

Una pezza di Lundini (Programma satirico) 23:55: La mia favola di Natale (Film commedia)

La mia favola di Natale (Film commedia) 00:45: Calcio totale (Programma sportivo)

Rai Tre

21:20: Report – I segreti dell'OMS (Programma di inchiesta)

Report – I segreti dell'OMS (Programma di inchiesta) 23:15: Che ci faccio qui – La forma delle cose (Docureality)

Che ci faccio qui – La forma delle cose (Docureality) 00:05: Tg 3 – Linea Notte (Programma di informazione)

Tg 3 – Linea Notte (Programma di informazione) 00:20: Cultura presenta – Terza pagina (Programma culturale)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Quarta Repubblica (Programma di approfondimento)

Quarta Repubblica (Programma di approfondimento) 00:47: The Fighter (Film biografico)

The Fighter (Film biografico) 02:55: TG4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione)

TG4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione) 03:17: L'erba del vicino (Film commedia)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality show)

Grande Fratello Vip (Reality show) 01:00: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 01:35: Striscia la notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta)

Striscia la notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta) 02:01: Cento Vetrine (Soap)

Italia Uno

21:20: Extraction (Film d'azione)

Extraction (Film d'azione) 23:40: Tiki Taka – La Repubblica del pallone (Programma sportivo)

Tiki Taka – La Repubblica del pallone (Programma sportivo) 02:00: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione) 02:10: Sport Mediaset – La giornata (Programma sportiva)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Cops – Una banda di poliziotti (Serie tv)

Cops – Una banda di poliziotti (Serie tv) 22:50: Cops – Una banda di poliziotti (Serie tv)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Passione ribelle (Film western)



23:15: Il duello (Film western)

Rai Premium

21:20: Una pallottola nel cuore (Fiction)

23:15: Sognando Manhattan (Film commedia)

Rai Storia

21:10: Italia – Viaggio nella Bellezza (Documentario)

22:10: Quando la radio… (Documentario)

La5

21:10: La vigilia per farli conoscere (Film commedia)



22:55: The Best Man Holiday (Film commedia)

La7

21:15: Grey's Anatomy – "L'amore della mia vita" (Serie tv)

22:10: Grey's Anatomy – "Canta ancora" (Serie tv)

La7d

21:30: Joséphine, ange gardien – "Leggende bretoni" (Serie tv)

23:30: Joséphine, ange gardien – "Una famiglia per Natale" (Serie tv)

TV8

21:30: Caterina la Grande (Serie tv)



22:30: Caterina la Grande (Serie tv)

Real Time

21:20: Vite al limite – "Seana" (Docureality)

23:00: Viti al limite – "Vianey e Allen" (Docureality)

Cielo

21:15: In mezzo scorre il fiume (Film drammatico)

23:30: Sesso prima degli esami (Documentario)

Nove

21:25: Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo – Il ladro di fulmini (Film fantasy)

23:30: Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo – Il mare dei mostri (Film fantasy)

Paramount

21:15: Un dolce Natale (Film sentimentale)

22:55: Una tata per Natale (Film commedia)

Iris

21:02: BlacKkKlansman (Film biografico)

23:48: A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar (Film commedia)

Dmax

21:25: River Monsters – Mondi sommersi (Documentario)

23:15: WWE Raw (Programma di wrestling)

Focus

21:15: Ancient Discoveries (Documentario)

23:15: Rosetta – memories of a comet (Documentario)

Top Crime

21:10: C.S.I. – NY: "Novecentotredici" (Serie tv)

22:00: C.S.I. – NY: "Oro bianco" (Serie tv)