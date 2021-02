Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono ritrovati venerdì 5 febbraio per stringersi intorno a Dayane Mello dopo la scomparsa prematura del fratello Lucas. Tutti i concorrenti eliminati hanno voluto rendere omaggio a Dayane, provando così a trasmetterle la propria vicinanza dopo la tragedia che l’ha colpita. Non hanno partecipato all’omaggio gli ex concorrenti squalificati, per varie ragioni, durante questa edizione del GF Vip. Uno in particolare, Denis Dosio, si è detto profondamente rammaricato per non avere potuto partecipare all’omaggio reso alla modella brasiliana.

Denis Dosio escluso dall’omaggio a Dayane Mello

“Ogni tanto mi piacerebbe sentire di essere stato parte di questo GF sapete, anche solo per qualche istante”, ha scritto il giovanissimo influencer sui social, “Volevo essere lì a dare un abbraccio in distanza a Dayane ma ok, capisco”. Poi conclude amaro: “Ho dato tanto a questo programma, e fa male sentirsi escluso, lo fa”.

L’omaggio del Grande Fratello a Dayane Mello

Durante la puntata in diretta andata in onda venerdì 5 febbraio gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno raggiunto la passerella posta di fronte alla Casa di Cinecittà per rendere omaggio a Dayane, esprimendole così la propria vicinanza per la scomparsa prematura del fratello Lucas. Non ci sono stati abbracci, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal protocollo anti-Covid, ma la modella brasiliana ha potuto in questo modo sentire il calore e l’affetto dei suoi ex compagni di gioco che hanno voluto esserci per lei in un momento tanto delicato della sua vita. Per il momento, Dayane ha scelto di restare nella Casa e di non abbandonare il gioco. Il GF le ha dato però la possibilità di seguire in videochiamata con la famiglia in Brasile i funerali del fratello, scomparso in un incidente stradale ad appena 26 anni.